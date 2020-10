Outubro de Santa Teresinha

Este mês começa com nossa devoção a Santa Teresinha, pois o dia primeiro é a ela dedicado. Uma das santas mais populares da Igreja pelo número imenso de devotos e pela vida santa que é exemplo e bênção.

Santa Teresinha nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 em Alençom na França. Filha de Louis Martin e Zelia Guerin. Chamava-se Maria Francisca Teresa Martin.

Perdeu a mãe muito cedo, com apenas 4 anos de idade, e essa perda foi muito dolorosa para ela deixando marcas para a vida inteira. Apegou-se, então, à Paulina, sua irmã mais velha. Ainda muito jovem foi acometida por uma enfermidade muito grave. Ao olhar a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a Virgem lhe sorriu e ela ficou completamente curada.

Todas as suas irmãs foram para o Carmelo: Maria, Paulina Leônia e Celina. Ela também desejou entrar para a vida religiosa, mas por ter apenas 14 anos não pôde. Então foi à Itália com o pai, e pediu autorização ao papa Leão XIII que, depois e algum tempo, permitiu. Assim todas as irmãs de Santa Teresinha e ela mesma professaram a vida religiosa. Sobre isso, ela dizia que Deus gostava tanto de sua família que não permitiu a homem nenhum tomar uma delas como esposa.

Em abril de 1889 entrou para o Carmelo. Recebeu o nome de Teresa do Menino Jesus e da Santa Face. Escreveu História de uma alma, que é uma autobiografia a pedido da irmã Paulina.

Deixou também a Doutrina da Infância Espiritual, ensinamentos que a Igreja propaga. Consiste em dois pontos importantes. Primeiramente, devemos nos considerar crianças nos braços do Pai. Faz uma comparação: toda criança que se encontra nos braços do papai, sente-se segura e feliz. Assim também deve ser nossa entrega nos braços do Pai Celeste. Sem reserva, com total segurança. O segundo ponto é fazer pequenos sacrifícios para merecer o céu. Aproveitar de situações simples para agradar a Deus. Ela mesma fazia constantemente essas mortificações. Por exemplo, tratar muito bem a freira que não lhe era muito agradável, quando tinha sede, deixava para tomar água depois de algum tempo.

Sofreu por três anos de tuberculose, doença para a qual não havia remédios. Disse que jamais pensou em sofrer tanto. Mas oferecia tudo a Jesus por amor. E para a salvação das almas. Dizia que queria passar o céu a fazer o bem sobre a terra até ver completo o número dos eleitos. Em outra ocasião disse: Cumpro a vontade de Deus aqui na terra, para que Ele possa cumprir a minha vontade no céu. Lá do céu farei cair uma chuva de rosas…

Ela morreu dizendo: Meu Jesus, eu te amo. Era o dia 30 de setembro de 1897. Foi canonizada em 1925 pelo papa Pio XI.

Por sua doutrina, pelos ensinamentos do dia a dia, pela vida de santidade, ela foi proclamada Padroeira das Missões e Doutora de Igreja.

Desde sua morte, o mundo nunca deixou de lhe pedir proteção. E ela, fiel, sempre atende. É chamada de Santinha das rosas porque sempre envia rosas ao atender um pedido. As rosas são o símbolo dessa Santinha que durante a vida gostava de jogar pétalas de rosas ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório, e também no grande crucifixo que ficava no jardim do Carmelo.

A Novena das Rosas foi instituída pelo padre Antônio Putingan. Estando muito necessitado de um milagre, pediu à santinha que lhe mimoseasse com uma rosa, caso fosse atendido. Rezou durante a novena, 24 Glórias ao Pai. No terceiro dia, recebeu uma rosa das mãos de uma freira do mosteiro em que estava. Logo depois veio o milagre. Ele, então, propagou a novena das rosas que, até hoje, é rezada com fé pelos devotos. A novena pode ser rezada em qualquer tempo, mas o Padre Putingan recomendou fazê-la do dia 9 ao dia 17 da cada mês para que todos os fiéis, seja da França ou do mundo todo, pudessem rezar juntos.

Eu mesma já fui agraciada por Deus com milagres pela intercessão de Santa Teresinha. Quando sua imagem visitou Caratinga, ajudei ao Monsenhor Raul, então pároco da catedral, a fazer uma emocionante recepção. Foram momento de alegria e graças.

Para constatar a proteção e força de Santa Teresinha, é só pedir com fé. Ela sempre tem uma resposta favorável. Por isso sempre cantamos a ela aquela música aprendida no Colégio do Carmo: “De teu belo jardim, Teresinha, onde as flores são sempre viçosas, deixa cair, Ó santinha, sobre nós, uma chuva de rosas.”

Marilene Godinho