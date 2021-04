OUTRA DAQUELE DEUS COM IDEIAS PRÓPRIAS

Uma bênção o Padre Vittorio!

O Padre Vittorio foi muito feliz em suas palavras do alto do Monte Itaúna no domingo passado.

A palavra-chave nesta época de Páscoa e pandemia é MISERICÓRDIA, e é algo que ninguém – pessoa culta ou não, rica ou não, jovem ou não – todos devemos acatar e seguir.

“Bem-aventurados os misericordiosos”, disse Jesus, “porque eles alcançarão misericórdia.”

Não sei como isso funciona, mas – já que estamos ‘lidando’ com um Deus com ideias próprias, aqui está mais uma das ‘aberrações’ (do ponto-de-vista do mundo) dos pensamentos do Eterno, e que é muito simples de entender:

Tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher!

Você planta sementes de amor, misericórdia, compaixão, perdão – é isso que você vai colher!

E o contrário – se são sementes ruins, que causam dor, que causam discórdia, descrença, desesperança – ora, como é que você vai olhar para essas “árvores” que plantou e esperar fruto bom?

Não dá, não é! Não pode, não!

Foi isso que “chateou” a Jesus naquele dia (veja em Mateus capítulo 15) em que Ele andava com seus discípulos na terra de Genesaré (na Galileia). De repente, surge no meio da multidão uns religiosos vindos da capital (Jerusalém) e perguntaram ao Mestre: – Escuta, por que os teus discípulos transgridem a tradição dos nossos pais?

Sabe por que fizeram essa pergunta? Porque tinha entre seus discípulos alguns que não tinham desenvolvido o hábito de lavar as mãos antes de fazer uma refeição.

Jesus respondeu indo direto ao assunto maior:

– E vocês, que colocam sua tradição, suas “regrinhas” acima da Lei de Deus!

Deus manda cuidar e ajudar os de sua família, seus pais idosos, irmãos mais pobres, doentes – logo ali, ao seu redor –

E vocês, líderes religiosos, sempre pensando em dinheiro, vocês “libertam” essas pessoas da LEI de Deus, dizendo: – Se vocês prometerem ofertar para a religião, para o templo, para os cultos as suas propriedades, o seu dinheiro, vocês estão “livres” de ajudar seus pais, parentes, os necessitados!

A pessoa verdadeiramente misericordiosa toma decisões com o coração que sente, que está sensibilizado pela necessidade, pela dor / carência do próximo. Ela não está “negociando” com seu presente / ajuda: ela dá porque se sente corresponsável pelo bem-estar do seu próximo!

Muito Obrigado, Padre Vittorio, pela sua mensagem! Com certeza, a recompensa do Alto está sobre sua vida, caro irmão!

Prezado leitor, se você ainda não leu a mensagem a qual me refiro, ela foi publicada ontem neste nosso sempre presente e muito sensível comunicador da cidade, o Diário de Caratinga!

Muito Obrigado, Diário, por espalhar também a boa semente, além de informar sobre o que está acontecendo ao nosso redor e no mundo.

Que as regras de nossas tradições – sejam elas pessoais, familiares, do clube ou de qualquer outra origem, inclusive de nossas comunidades de fé – não estraguem o desejo do coração sincero do nosso povo, sempre pronto para dar a mão ao próximo, e principalmente, àqueles que estão fragilizados!

Eu vou repetir:

– Bem-aventurados os misericordiosos, pois vocês vão alcançar misericórdia também! É promessa do Alto, dAquele que não mente, que de fato cumpre todas as suas palavras.

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da UniDoctum – rudi@doctum.edu.br