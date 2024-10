Outdoors em apoio a Donald Trump são vistos em Governador Valadares

Vários outdoors em apoio ao candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, podem ser encontrados em bairros do município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Em uma das placas, na região Central da cidade, Trump aparece sorrindo junto aos dizeres: “Trump tem 99% de chances de vencer Harris, agora ele tem que vencer a fraude eleitoral.”

A presença de outdoors em apoio a Trump, porém, não é uma novidade em Governador Valadares. Em 2020, em meio a corrida eleitoral pela presidência dos Estados Unidos, uma placa da campanha ao Donald Trump também foi instalada no município, convidando a população para “fazer uma América grandiosa, novamente”.

Neste mês, Governador Valadares foi palco de uma operação de combate ao contrabando de pessoas e emigração ilegal para os Estados Unidos, realizada pela Polícia Federal. Segundo investigações, um casal coordenava viagens para o país por uma rota no México, utilizando documentos falsificados. Ao todo, mais de 120 pessoas foram enviadas ilegalmente pelos suspeitos, que mudavam a nacionalidade de brasileiros para a de Ucranianos, em busca de ter facilidades no pedido de asilo humanitário. (Fonte Band Minas)