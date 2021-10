Ouro no Brasil Open de Taekwondo

Marcos Toledo é campeão na categoria sub-21 até 74 kg

DA REDAÇÃO- O atleta caratinguense Marcos Toledo de Souza foi campeão na categoria sub-21 até 74 kg do XXV Brasil Open de Taekwondo 2021, uma realização da Confederação Brasileira e Federação Paranaense (CBTKD/FPTKD), em São José dos Pinhais/PR.

A competição aconteceu nos dias 16 e 17 de outubro, reunindo atletas do Brasil, Paraguai e Argentina. De acordo com o técnico Mário Toledo Júnior, o resultado foi de ótima importância, pois mostra que o atleta está se preparando bem para Novembro, quando vai disputar o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo no Rio de Janeiro.

Marcos Toledo de Souza e seu técnico Mário Toledo Júnior agradecem ao apoio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.