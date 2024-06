Ouro Branco Soluções Tecnológicas: Inovação e alta qualidade

CARATINGA- A Ouro Branco Soluções Tecnológicas foi fundada em 23 de novembro de 2011 e se dedica a oferecer soluções inovadoras e de alta qualidade em diversas áreas da tecnologia. Além da matriz em Caratinga há filiais nas cidades de Ipatinga, Governador Valadares e Juiz de Fora.

Os irmãos sócios-administradores José Fabio Moraes Armendane e Adilson Moraes Armendane prezam pelo compromisso com a excelência e a satisfação dos clientes, fornecendo produtos e serviços que atendam às necessidades e superem expectativas. A empresa ainda conta com um showroom totalmente tecnológico, com inovações atualizadas do mercado.

José Fábio destaca que as atividades começaram com distribuição no ramo de informática. E já que o ramo da informática é um ramo de tecnologia, a empresa ampliou sua oferta de serviços, com atuação comercial em todo o Estado de Minas Gerais. Para o empresário, o palavra-chave é inovação. “Por isso, estamos sempre em busca de novas tecnologias e tendências que possam agregar valor aos nossos clientes e à sociedade como um todo. Somos um mercado de B2B (Business to Business) atendemos empresas. E são empresas do ramo de construção, segurança, TI, energia. Desenvolvemos soluções para suprir a necessidade do consumidor final através dessas revendas. Capacitando-os e temos como missão gerar oportunidade de negócio para essas revendas.

Há um ano, os empresários decidiram instalar a Ouro Branco Soluções Tecnológicas, às margens da BR-116. José Fábio destaca ainda a decisão de manter a matriz em Caratinga, o que valoriza o município. “Temos uma visão diferente exatamente para o retorno voltar para o município, economicamente, gerar mais oportunidade para a cidade de Caratinga. Viemos para a rodovia, a fim de provocar o consumidor final. Como disse, nosso perfil de cliente é B2B. São revendas, empresas com CNPJ, que nós geramos oportunidade de negócio. E para gerar essa oportunidade de negócio, temos que trazer essas revendas para dentro de casa. Possuímos uma sala de treinamentos totalmente tecnológica para capacitá-los. Porque o consumidor final, geralmente tem uma necessidade. E para suprir essa necessidade, temos que ter alguém que entregue essa solução para o consumo do final”.

Caratinga tem uma questão bastante afetiva para os irmãos. Adilson Moraes reforça o porquê a cidade acolhe a matriz da Ouro Branco. “O amor que temos pela cidade de Caratinga, parece que nascemos aqui. Nascemos no Vale do Aço, em Timóteo. E sempre nas férias, a gente vinha pra cá, e todas as vezes, na hora de ir embora, era aquele chororô. Então, parece que nascemos aqui. E isso se tornou tão grande, tão consecutivo, esses chororô, essas vontades de vir pra Caratinga, que com 14 anos me mudei pra cá e nunca mais quis sair. Apesar dos nossos fornecedores, as indústrias falarem que temos que ir para um campo maior ou para uma região maior, sempre tivemos preferência de ficar pela cidade, justamente por causa do amor e da paixão mesmo. É um prazer, sou um filho de Caratinga. O amor é muito grande.

Na geração de empregos, mais uma vez a economia de Caratinga é beneficiada, como pontua Adilson. “São mais de 50 colaboradores, aonde mais de 60% estão aqui. Fazemos de tudo para qualquer operação ou qualquer setor que vai abrir, que abra-se aqui em Caratinga. Justamente para fomentar empregos, para dar mais oportunidade às pessoas a quem conhecemos”.

Transparência, comprometimento, integridade e respeito são valores da Ouro Branco Soluções Tecnológicas. Para Adilson, trabalhar com tecnologia é uma satisfação. “Hoje em dia, dentro das casas, está entrando mesmo essa onda já do 5G, nessa nova com as casas inteligentes. A rede, a internet, fez com que toda a tecnologia se amplificasse muito no nosso dia a dia, seja no nosso mundo empresarial, comercial e até no residencial. Tudo se faz, tudo se conecta. A nossa vida é uma vida conectada. É até um termo usamos muito, é muita conectividade”.

ATUAÇÃO

– Telecomunicações: Oferecemos soluções completas para comunicação de dados e voz, garantindo conectividade e eficiência.

– TVRO: Especializados em televisão por satélite, proporcionamos acesso a uma ampla gama de canais e conteúdos

– Automação Residencial: Tornamos as casas mais inteligentes e confortáveis, com sistemas de automação que facilitam o dia a dia

– Nobreaks: Protegemos seus equipamentos eletrônicos com soluções de energia confiáveis e seguras

– Controle de Acesso: Garantimos a segurança de ambientes residenciais e comerciais com sistemas de controle de acesso modernos.

– Incêndio: Oferecemos sistemas de detecção e combate a incêndio, protegendo vidas e patrimônios.

– Energia Solar On Grid e Off Grid: Promovemos a sustentabilidade com soluções de energia solar, reduzindo custos e impactos ambientais.

– Provedores de Internet: Colaboramos com provedores de internet para garantir conexões rápidas e estáveis

-Internet Via Satélite: Levamos internet de alta velocidade a áreas remotas, sem acesso à infraestrutura terrestre.

– Segurança Eletrônica: Asseguramos a tranquilidade de nossos clientes com sistemas de segurança eletrônica avançados.

– Produtos Complementares: Oferecemos uma variedade de produtos que complementam enriquecem nossas soluções tecnológicas.

BOX:

Ouro Branco Soluções Tecnológicas

Avenida Presidente Tancredo Neves, 2515 – Bairro. Zacarias, Caratinga

Instagram: @ourobrancosolucoes