OS DESAFIOS DO TRÂNSITO

Com frota de 45.919 veículos, Caratinga busca soluções para mobilidade urbana

CARATINGA- O município, conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) tem uma frota total de 45.919 veículos. O maior quantitativo se refere a 21.960 automóveis e 13.421 motocicletas.

Condutores de Caratinga e cidades vizinhas trafegam pelo município e muitos são os desafios quando o assunto é mobilidade urbana e fluidez do trânsito. Em 2014 foi criado o Caratrans, Órgão Municipal Executivo de Trânsito e Rodoviário de Caratinga, que após regulamentação e estruturação passou a gerir o trânsito, assumindo as competências do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em entrevista ao DIÁRIO, o diretor do Departamento de Trânsito José Geraldo de Oliveira Júnior destaca o que tem sido implementado e os projetos para a área central.

Fale sobre o trabalho do Caratrans.

Caratrans é o órgão municipal executivo de trânsito e rodoviário de Caratinga e tem como função exercer as atividades de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de trânsito, e controle e análise de estatísticas.

Além disso, todas as mudanças nas vias em termos de trânsito, tanto para pedestres como condutores, serviços de implantação de sinalização viária como instalação de placas e pinturas nas vias, cadastramento de idosos e pessoas portadoras de deficiência para uso das vagas que nós chamamos de credencial, controle e estatística das infrações de trânsito cometidas no município, cadastramento e controle dos veículos prestadores de serviços públicos em nosso município…Tudo é feito pelo Órgão.

Quais são as características do trânsito do centro de Caratinga?

Caratinga é uma cidade-polo com aproximadamente 14 cidades circunvizinhas. Pensando em um crescimento elevado da frota de veículos, como em muitas cidades do interior, não houve planejamento anterior das vias. Temos conseguido realizar intervenções que trouxeram maior fluidez e segurança ao trânsito.

Como a prefeitura avalia a relação pedestre e condutor? A sinalização semafórica na área central tem sido eficiente?

Sabemos que ambos precisam melhor se conscientizar acerca dos seus direitos e deveres e isso depende exclusivamente de uma ação conjunta. O Caratrans busca, através das campanhas de educação de trânsito, implantar mais respeito e cortesia para um trânsito mais seguro. Com as alterações nas sinalizações semafóricas realizadas em 2017, tivemos um resultado positivo, podendo dizer que a sinalização tem, sim, sido suficiente.

Quais têm sido os resultados da fiscalização de trânsito em Caratinga? Faça um balanço do perfil dos usuários da via e infrações mais comuns?

Os agentes fiscalizadores têm realizado seu trabalho. Muitas são as notificações emitidas, porém, é notória a falta de respeito em relação às regras de trânsito, principalmente se tratando de estacionamento irregular, que é a infração mais comum.

Quais são os desafios de uma cidade do interior, se tratando de mobilidade urbana?

Caratinga é uma região de alta declividade. Adaptar as exigências da legislação de mobilidade e acessibilidade urbana é um desafio.

Algum projeto ou mudança no trânsito de Caratinga está previsto?

Estudos estão sendo realizados em pontos críticos da área urbana, e a expectativa é que em breve sejam implantados, como, por exemplo, projetos para a Avenida Maria Catarina Cimini e a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca com Rua Cel. Antônio da Silva

UF MUNICIPIO TOTAL AUTOMÓVEL BONDE CAMINHÃO CAMINHÃO TRATOR UF MUNICIPIO TOTAL AUTOMOVEL BONDE CAMINHAO CAMINHAO TRATOR MG CARATINGA 45919 21960 0 1527 129

MUNICÍPIO CAMINHONETE CAMIONETA CHASSI PLATAF CICLOMOTOR MICRO-ONIBUS MOTOCICLETA MUNICIPIO CAMINHONETE CAMIONETA CHASSI PLATAF CICLOMOTOR MICRO-ONIBUS MOTOCICLETA CARATINGA 3838 1045 0 118 134 13421

UF MUNICÍPIO MOTONETA ÔNIBUS QUADRICICLO REBOQUE SEMI-REBOQUE UF MUNICIPIO MOTONETA ONIBUS QUADRICICLO REBOQUE SEMI-REBOQUE MG CARATINGA 2313 508 0 477 145