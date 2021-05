Os benefícios de investir no plantio de abacate

Agrônomo João Bosco Pessine destaca cuidados e rendimento do fruto

CARATINGA- O abacate é um fruto rico em proteínas, fósforo, ferro, gorduras, fibras, potássio e diversas vitaminas, sendo as principais a vitamina C, vitamina A, vitamina B5, vitamina B3 e vitamina B2.

A reportagem conversou com o agrônomo João Bosco Pessine Gonçalves, que cultiva o fruto e destaca os seus benefícios.

Ele revela como se interessou em iniciar na produção de abacate. “Queria fazer até uma referência a uma pessoa que faleceu de covid, o querido Oséias, antiga Casa Campos, pessoa que quando assumimos o cargo público, secretário de governo, falou que tinha que se criar uma nova cultura, nova opção agrícola para Caratinga. Juntamos eu, Oseias, Eduardo Porto, o Mário da Piedade e mais dois produtores de Santa Rita, que ajudaram a gente a começar a plantar, jogar essa ideia, para depois chegar no ponto que chego hoje”.

Conforme João, no início o abacate apresentava uma grande resistência entre os produtores, era considerado “gorduroso”, mas, hoje isso foi desmistificado, principalmente, com a ascensão da internet. “A procura para colocar soja como fornecedora de óleo era muito grande e não queria ter outra opção, como tem hoje o abacate já uma grande opção de melhor qualidade e, além também que hoje o fruto do abacate, o mundo inteiro aumentou a procura. Em 2009, produzíamos (consumo) 300 gramas habitante/ano, agora já dá 1kg e meio; e a previsão nos próximos dois a três anos é chegar a aproximadamente 3 kg só o Brasil. Estados Unidos, União Europeia, Ásia, todos os países vão aumentar também bruscamente o cultivo e consumo de abacate, mantendo o preço num patamar bom para o produtor rural”.

Ele explica que trata-se de uma cultura relativamente simples. Porém, é importante observar a questão da irrigação. “Mais, especificamente, porque o abacate flore em uma época que não chove, ele tem que jogar a folha dele toda para o chão, para estimular a floração. Em seguida, cai muito frutinho, há uma queda muito grande de fruto, em muitos casos em função desse desequilíbrio. Quando você puder fazer a irrigação, chegando em setembro e outubro a terra tá molhada, nutrida, vai cair pouca folha, a produtividade vai ser muito maior. Dá em torno de 40% a 50% de produtividade, por pé. A grande importância é essa, a irrigação é simples, não é coisa de outro mundo. É barata, todo produtor tem uma bombinha de 3 ou 5 CV; adaptou ela, as mangueiras são simples, com custo de 0,70 centavos o metro. Qualquer produtor pode ter acesso”.

A grande vantagem do abacate, sobretudo, na região de Caratinga é a altitude. “Você consegue segurar ele de julho a dezembro no pé. Se hoje está em torno de R$ 20 a caixa, você consegue vender na faixa de R$ 60/80 a caixa em outubro/novembro, sem muita dificuldade. Época em que a escassez de oferta no mercado brasileiro é muito pequena. Essa é a grande vantagem do clima de altitude, na região muito quente, em setembro e outubro ele cai praticamente 100%. A grande vantagem de um tempo mais frio é essa também de você poder colher mais tarde, ter um preço melhor e compensação financeira naturalmente melhor para o produtor”.

CUIDADOS

Outros fatores que o produtor deve ficar atento estão relacionados a pragas e doenças, como destaca João Bosco. “Nesse sentido até um pouco mais complexo do que o café. Se tem uma broca do fruto, que causa um prejuízo muito grande, que tem que fazer uma prevenção muito bem feita nela, senão derruba 30%, 50% até 70% da produção. Perde tudo, não tem como comercializar, deixa o produto em condições praticamente inviáveis de comércio. E tem a doença Antracnose, que se você não pulverizar na época da colheita, dá uma mancha do lado ali que danifica, prejudica o preço e, naturalmente, o fruto cai também, além de ter menos viabilidade no negócio”.

A respeito da produção, na lavoura de Pessine, o abacate fez quatro anos em abril, o que já renderá em torno de oito caixas, por pé. “Já é uma produtividade razoável para uma lavoura de quatro anos, claro que a irrigação ajudou nesse aspecto. Então, o aspecto praga e doença existe sim, é marcante, existem outras pragas também, mas, essas são as mais destacadas”.

E para quem deseja iniciar nesta alternativa de produção, deve ter muita atenção em relação às formigas. “A formiga não ataca o café, quando planta abacate, ela vem leva eito. Antes de plantar tem que fazer a revisão na área toda, um controle muito eficiente de formiga, porque ela vem se perde o plantio praticamente todo. Já vi casos assim. Formiga é agressiva e causa um prejuízo muito grande para o produtor, às vezes tem que fazer dois, três plantios”.

João Bosco finaliza acrescentando que o abacate é um investimento que “vale a pena”. “Hoje acho que um dos melhores investimentos em termos de culturas frutíferas perenes do Brasil. O abacate hoje é a melhor perspectiva porque o mundo inteiro vai aumentar o consumo. O mundo quer comprar e o Brasil tem um clima, condições muito favoráveis, sobretudo, nesta região de altitudes de acima de 700 metros, que você consegue manter o fruto no pé até dezembro”.

Preço mais comum do abacate nas unidades da Ceasa de Minas Gerais

Produto Embalagens Grande BH Uberlândia Juiz de Fora Gov. Valadares Caratinga Barbacena ABACATE KG 2.50 2.40 2.40 —— 1.20 1.80

Datas das últimas cotações:

Grande BH – cotação de: 05/05/2021

Barbacena – cotação de: 28/04/2021

Gov.Valadares – cotação de: 04/05/2021

Juiz de Fora – cotação de: 29/04/2021

Caratinga – cotação de: 30/04/2021

Uberlândia – cotação de: 06/05/2021

DADOS DO CENSO AGRO 2017- CARATINGA