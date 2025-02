Oruam é preso em flagrante após polícia encontrar foragido da Justiça na casa dele

A operação desta quarta não tem relação com o episódio da semana passada, quando Oruam foi preso após fazer manobras arriscadas na Barra da Tijuca. Desta vez, o artista é investigado por ter atirado em um condomínio em SP no fim do ano passado.

O rapper Oruam foi preso em flagrante nesta quarta-feira (26) por abrigar em sua casa um foragido da Justiça. O artista era alvo de buscas, mas policiais encontraram na mansão dele, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o traficante Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por organização criminosa. Com ele havia uma pistola 9 mm com kit-rajada e munição.

A prisão desta quarta não tem relação com o episódio da semana passada, quando Oruam foi preso após fazer manobras arriscadas na Barra da Tijuca (relembre abaixo).

O artista era investigado por ter atirado a esmo em um condomínio em SP no fim do ano passado e foi indiciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, “após ter colocado em risco a integridade física de diversas pessoas”, segundo a polícia. Como Yuri estava na mansão, Oruam foi enquadrado por favorecimento pessoal — ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades.

Oruam e Yuri foram levados para a Cidade da Polícia.

“Vou falar pra tu não. Tu é delegado, juiz, para eu falar alguma coisa pra você?”, declarou Oruam aos repórteres.

“Tudo o que eu falar para vocês não adianta de nada, já sou culpado.”

Investigação em SP

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram cumprir mandados de busca e apreensão contra Oruam e contra a mãe dele, Márcia Nepomuceno, expedidos pela Justiça de Santa Isabel (SP).

Segundo as investigações, o filho do traficante Marcinho VP fez um disparo em um condomínio em Igaratá (SP) no dia 16 de dezembro. A Justiça, então, determinou a busca dessa arma. Não há mandado de prisão contra o rapper nesse inquérito.

Os agentes recolheram na mansão armamento de airsoft e simulacros. Na casa de Márcia foram apreendidos celulares.

Oruam é o nome artístico do Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Ou seja, Oruam é Mauro escrito ao contrário. Ele é filho de Marcinho VP, preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, apontado pelo Ministério Público (MP) como um dos chefes do Comando Vermelho. O rapper tem uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

Prisão há 1 semana

Na manhã da quinta-feira passada (20), Oruam foi preso em flagrante após dar um “cavalo de pau” na frente de um carro da PM, e parar virado para a contramão.

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por direção perigosa, e foi arbitrada fiança de R$ 60 mil. Oruam, que dirigia com a carteira de habilitação suspensa, pagou a fiança e foi solto à noite.

A assessoria de comunicação do rapper afirmou que o artista foi encaminhado à 16ª DP (Barra) “após ter sido parado em uma blitz”.

