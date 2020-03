Orientação aos consumidores

MPMG alerta a respeito da elevação de preços quanto a produtos essenciais, assim como aqueles relacionados à prevenção à Covid-19

CARATINGA – Foi divulgado ontem, por determinação do MPMG, orientações aos consumidores sobre a elevação de preços quando a produtos essenciais, assim como aqueles relacionados à prevenção à Covid-19.

A nota diz:

“Aos consumidores de Caratinga/MG e região,

Diante do aumento no número de relatos a respeito da elevação de preços quanto a produtos essenciais, assim como aqueles relacionados à prevenção à Covid-19, com indícios de abusividade, o MPMG orienta no seguinte sentido:

1- Identificar cada produto essencial reajustado excessivamente, alimentos, medicamentos e itens de prevenção básica, por marca, quantidade e preço atual, se possível, fotografar o valor da oferta;

2-no caso de compra efetuada, guardar as notas fiscais;

3-indicar o valor anterior à pandemia em comparação com o valor atual, para comprovar o reajuste superior a 20%;

4-indicar a data e o endereço do estabelecimento cuja elevação de preços foi constatada;

5-com tais informações, fotografias e/ou notas fiscais, apresentar a representação, por meio eletrônico, no seguinte endereço: https://aplicacao.mpmg.mp.br/ouvidoria/service/procon;

6-Os estabelecimentos apontados serão inspecionados e, caso comprovado o reajuste abusivo, haverá autuação pela prática infrativa, com imposição das sanções previstas no art. 56 do CDC.”