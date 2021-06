Órgãos do pequeno Elias serão doados

A reportagem do Diário de Caratinga acaba de conversar com a senhora Maria Aparecida Martins, avó materna de Elias Emanuel, que foi espancado pelo neste último domingo (27), e acabou tendo morte cerebral em Belo Horizonte, para o de foi transferido. Aparecida disse que junto da família decidiu pela doação de órgãos do menino, portanto os aparelhos ainda não foram desligados “É uma forma dele permanecer vivo, salvando outras vidas”, disse a avó.

O procedimento deve terminar nesta quinta-feira (30), quando o corpo será liberado para o IML. O velório provavelmente acontecerá na sexta feira(2),em Santa Bárbara do leste.