Organização e segurança marcam o retorno às aulas em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última segunda-feira (21) foram retomadas as aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino em Santa Bárbara do Leste. Nesse primeiro momento, retornaram alunos do primeiro ao quinto e do sexto ao nono anos. Já, para os alunos da educação infantil, a expectativa é de que o retorno ocorra em agosto.

As aulas estão acontecendo no modo híbrido de ensino e, inicialmente, retornaram apenas os alunos autorizados pelos pais. Aqueles que ainda não voltaram, continuam recebendo orientações dos professores à distância, através das redes sociais.

Segundo a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, antes do retorno oficial, foram estabelecidos diversos protocolos para se preservar a segurança, tanto no transporte, quanto nas dependências das escolas. Ainda segundo a Secretária, alguns detalhes importantes foram observados:

– Todos Os profissionais de educação receberam a primeira dose da Vacina contra a Covid-19

-Os profissionais de educação foram capacitados para orientar os alunos sobre as medidas preventivas contra a Covid-19

– Diariamente é realizada a aferição de temperatura dos estudantes e profissionais da educação

Há monitores nos ônibus para acompanhar os alunos e garantir a organização

– Em todos os ambientes das Escolas, há orientações para que seja mantido o distanciamento social e para que seja realizada a higienização das mãos

-os estudantes receberam kits contendo máscaras e álcool em gel

A secretária faz um balanço positivo dessa primeira semana de aula. Para ela, é gratificante ver o empenho de todos os profissionais de educação, estudantes e pais, para o retorno seguro das aulas. “Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido em parceria com os pais, que foram orientados a cuidar de detalhes simples e importantes, como higienização das mochilas e envio de máscaras extras para os filhos trocarem no momento certo. Além disso, caso os estudantes apresentem sintomas de gripe ou febre, os pais foram orientado a não enviá-los às escolas e a informar imediatamente a direção”, destacou a Secretária.

O pequeno Vinícius da Escola Municipal Francisco Inocêncio de Moura falou de sua alegria com a volta às aulas presenciais “Eu estou achando muito legal… Estudar em casa é bom, mas na Escola eu aprendo muito mais com minha professora” ressaltou.

