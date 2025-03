Organização criminosa: Prefeitura de Caratinga afirma que está à disposição das autoridades para apuração dos fatos

A Prefeitura Municipal de Caratinga informa que, em virtude das denúncias apresentadas à Câmara Municipal, a administração municipal tomou a decisão de abrir dois Procedimentos Administrativos Disciplinares (PAD) e uma sindicância para investigar os fatos relatados.

Essas ações têm como objetivo garantir uma apuração rigorosa de todas as informações, assegurando que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados, caso se comprovem irregularidades.

Além disso, estamos implementando medidas imediatas para garantir a transparência e a integridade da administração pública.

A administração municipal reafirma seu compromisso inabalável com a legalidade e a ética na gestão pública.

É essencial que a população confie nas instituições que regem nossa cidade, e por isso estamos adotando essas medidas rigorosas.

Em relação à prisão preventiva da Secretária de Educação durante a operação “Forasteiros” da Polícia Civil, realizada nas cidades de Ubaporanga, Ipatinga e Caratinga, a Prefeitura Municipal se coloca à disposição total das autoridades para colaborar na apuração dos fatos e responsabilizar os envolvidos.

Asseguramos que as atividades educacionais não sofrerão interrupções, pois reconhecemos que a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de Caratinga. Estamos comprometidos em garantir que o atendimento aos alunos e às famílias continue sem qualquer transtorno.

Agradecemos pela compreensão de todos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.