Ordenado novo presbítero sacramentino

Padre Antônio Rocha de Araújo recebeu a Ordem Sagrada do Presbiterado das mãos de Dom Emanuel Messias de Oliveira

CARATINGA- Aconteceu no sábado (19), a ordenação presbiteral do diácono Antônio Rocha de Araújo, agora padre Antônio Rocha, que recebeu a Ordem Sagrada do Presbiterado das mãos de Emanuel Messias de Oliveira, bispo da Diocese de Caratinga.

A primeira data teve de ser adiada por motivos de saúde do religioso. Logo da sua recuperação, a celebração foi realizada e padre Rocha é o novo presbítero que vem somar esforços para a missão sacramentina.

A cerimônia de ordenação aconteceu no Santuário de Adoração Eucarística “Paróquia Coração Eucarístico de Jesus”, em Caratinga, que seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde, contou com a presença de assistentes, religiosos, fiéis, familiares e amigos, bem como grupos pastorais e ministros.

A ordenação presidida por Dom Emanuel teve a participação do superior provincial padre Marcelo Carlos da Silva; do pároco padre Vittório Baggi; padre Elissandro Santana, conselheiro e formador do Pré-Noviciado; dos pré-novícios que colaboraram dando assistência na liturgia; padre Joel Fernandes; padre Gleidson Forte; e das Irmãs Gracianas.

“O nosso agradecimento a todos que se prontificaram para fazer deste evento um belo momento de espiritualidade eucarística. Ao Neo Presbítero, a nossa oração a Deus para que abençoe o seu ministério e seja santo e fecundo”, destaca o Santuário.

*Fotos e informações Pascom Santuário