Ordem a Partir do Caos

Se existe uma palavra que possa descrever a situação atual do mundo, essa palavra com certeza é a palavra Caos. Observe os últimos acontecimentos e as notícias que invadem nossas casas por meio dos telejornais, por meio da internet, com os websites, as redes sociais, os grandes veículos de imprensa e, analisando-os cuidadosamente, me diga se, da maneira que o mundo está, pode-se vislumbrar uma ordem? Mesmo em meio a tantos problemas, o princípio que têm regido a maioria das pessoas ainda é a satisfação de suas vontades, impulsos, e desejos individuais, usando todo esse estado de caos para seu proveito próprio.

A expressão “Ordo ab Chao” vem de um famoso dito escocês antigo, e significa Ordem Vinda do Caos. A expressão traz a ideia de se estabelecer a ordem das coisas, a ordem no mundo, a partir do caos. No lugar de a ordem ser um meio para não se chegar ao caos total, o caos é usado como o meio para a implantação de uma determinada “ordem” específica; quando o caos, e a desordem em todas as esferas sociais é tanta que as pessoas não têm ao que se apegar, chegando à um estado de total desorientação, provocado pela falta de ordem em todos os âmbitos, então, se implanta uma nova forma de ordem.

Crie o caos e então ofereça uma maneira para restabelecer a ordem. Sua ordem. Ordem essa que atenderá à interesses próprios de seus líderes, em total detrimento de toda a sociedade, uma “ordem” sustentada pelo totalitarismo de um regime ditatorial. Vê-se aí um bom plano de engenharia social que pode ser levado à cabo por pessoas maquiavélicas, na essência do termo.

Os processos de engenharia social são normalmente processos lentos; trata-se de mudar toda a estrutura de uma sociedade, país, ou do mundo, aos poucos, mudando toda a sua maneira de pensar, de interpretar a realidade que nos cerca e, consequentemente, toda a forma de interação, convivência, e modo de viver.

As situações e todo o caos pelos quais o mundo está passando têm em si a capacidade de mudar toda a estrutura da sociedade atual, afetando grandemente todas as áreas, e tal situação caótica clama por ações rápidas, eficientes, e drásticas, assim, esse estado de caos, aliado às ações que serão tomadas, irão pavimentar o caminho para a instauração de uma nova ordem para todas coisas em nosso mundo. Um novo tipo de ordem vinda de todo esse estado de caos.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP – Instituto Cristão de Pesquisas)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com