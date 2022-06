Orbis Clube Caratinga realiza Feira Beneficente

CARATINGA– O Orbis Clube Caratinga encerrou ontem mais uma Feira Beneficente, realizada no Casarão das Artes.

Carlos Alberto Soares, o ‘Carloto’, faz um balanço do evento e de que forma ele contribui para as ações do Orbis. “Realizamos periodicamente feiras beneficentes para arrecadar meios para fazermos trabalhos filantrópicos. Realizamos no mês de maio uma feira onde fizemos uma doação de 50 cestas básicas a seis entidades de Caratinga. E para dar continuidade ao nosso trabalho, realizamos mais uma feira, onde arrecadamos aquilo que vendemos, com a participação e colaboração da comunidade que nos doa, onde revertemos em material de limpeza e higiene pessoal para as entidades”.

Para que as feiras aconteçam, a ajuda da população é fundamental, fornecendo itens que serão comercializados. “Aqui vendemos produtos de boa qualidade, aquele produto que está com defeito fazemos doação. Agradecemos a todos que nos prestigiaram, ao Casarão das Artes que abriu as portas para nos receber e continuamos solicitando para comunidade, que tem alguma coisa em sua casa que não usa, seja roupa, calçados, bijuterias ou qualquer coisa, o Orbis está em condições para receber”.

São diversos produtos à disposição, com preços acessíveis, de R$ 5 a R$ 10, por exemplo. “Muita coisa. Calça, camisa, bijuteria. Tudo que aparece aqui nós vendemos e o que não conseguimos vender, fazemos doações. Na última feira doamos para a comunidade Santa Isabel umas quatro caixas de roupa e estão sendo distribuídas lá. Mandamos para a Associação Mãe Admirável roupas masculinas também. Estamos aí para ajudar”.

De acordo com Carloto, o balanço foi positivo e mais uma vez a Feira do Orbis Clube Caratinga foi um sucesso.