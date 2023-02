ORAÇÃO, JEJUM E CARIDADE

Padre Higor Luiz faz reflexão sobre o sentido da Quaresma

CARATINGA- O DIÁRIO recebeu nesta sexta-feira (24), para um podcast, o padre Higor Luiz, que falou sobre o sentido da Quaresma, bem como a reflexão profunda que se faz necessária, em torno da oração, do jejum e da caridade, em busca da conversão.

Durante sua fala, padre Higor começou esclarecendo sobre a Quarta-Feira de Cinzas, o gesto de colocar as cinzas na testa do fiel. “Um gesto muito antigo, que é um grande gesto de humildade, penitência, com o qual se recorda exatamente a nossa pequenez. E aquela grande frase bíblica “Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos”. Inclusive é com essa frase que os fiéis recebem as cinzas na cabeça, ou então: “Convertei-vos e crede no evangelho”. Esse gesto penitencial recorda nossa pequenez e como devemos assim nos humilhar diante de Deus para refazermos a nossa vida conforme a vontade Dele. É um gesto muito bonito e antiquíssimo”.

Conforme o padre, jejum e abstinência são duas coisas distintas. Ele também explicou a respeito de não consumir carne neste período, uma questão bastante comum entre os católicos. “A igreja católica pede, seria uma obrigação dos cristãos católicos, o jejum com abstinência de carne na Quarta-feira de Cinzas e Sexta-Feira da Paixão. Aqui entendendo obrigação para aqueles que já são maiores de idade, não estejam em nenhuma situação de saúde que necessite se alimentar, tem todas essas ressalvas”.

Higor destaca que a Igreja pede também para que toda sexta-feira do ano, exceto quando coincide com alguma solenidade, o fiel faça uma abstinência de carne. “Já recordando da sexta-feira que o nosso Senhor morreu pela nossa salvação. Mas, aqui no Brasil é feita também essa ressalva, pode ser substituída por alguma outra penitência, alguma obra de caridade, essa abstinência de carne nas demais sextas-feiras. Mas, repito, Quarta-Feira de Cinzas e Sexta-Feira Santa, aí não dá para abrir mão mesmo da abstinência de carne. Nos demais dias da Quaresma fica um pouco mais livre, a não ser que a pessoa queira fazer essa penitência”.

Além do jejum, como explica, existem outras formas de penitência para se fazer nas demais sextas-feiras, durante a quaresma. “Como a renúncia de fazer algo que gosta e outras coisas mais, para nossa edificação, nosso autocontrole. Por exemplo, internet, porque se falamos de cortar os excessos, hoje, se tem algo que tem excesso é de fato o abuso, o mau uso do tempo na internet. Um tempo que poderia estar sendo dedicado a coisas mais edificantes ou, inclusive, sobretudo, com a família. Precisamos rever isso, os relacionamentos virtuais nos aproximam, mas, muitas vezes nos afastam das obrigações. É um momento também de tomarmos consciência da nossa pequenez, mas, também do nosso estar nesse mundo e de como muitas vezes administramos mal nosso tempo”.

Padre Higor Luiz também deixou uma mensagem de que este período deve ser o momento de se arrepender dos pecados e mudar algo em si para ser melhor e estar mais próximo de Cristo. “Que possamos, de fato, buscar nos preparar bem para a Páscoa, esse é o sentido da Quaresma, fazer em nós através das obras exteriores, que são práticas de jejum, de abstinência, de oração, uma mudança interior para a Páscoa que celebramos, isto é, a gente lembra da passagem do povo da escravidão para a libertação; a passagem de Jesus da morte para a vida. Nos recordamos do nosso batismo onde morremos para o pecado, para a vida velha e nos tornamos homens novos. O momento de renovarmos as promessas do nosso batismo. Por isso esse momento de purificação”.

