Optando Pela Educação

Sabemos que a pandemia nos trouxe grandes problemas e atrasos em vários sistemas e organizações que regem e movem nossa sociedade. Um dos sistemas mais afetados pela pandemia, principalmente em nosso país, foi o sistema educacional, coisa que, em nosso país já traz um grande histórico de defasagem, devida a inúmeros fatores, entre eles, a má compreensão dos papéis dos agentes educacionais e a falta de compromisso de nossos estudantes.

Trazemos e conservamos na cultura educacional brasileira uma dependência muito grande dos profissionais da área de educação e das instituições educacionais. Há aí uma má compreensão dos papéis por estes representados. Os professores têm como seu ofício mostrar aos estudantes o caminho a ser percorrido. Eles norteiam e apontam a direção a ser percorrida no caminho estudantil, e durante certo tempo, eles os guiam durante essa jornada, caminhando ao seu lado. Mas, diante dos inúmeros papéis que hoje o professor tem que desempenhar em nosso país, seu principal trabalho acaba sofrendo dano, não por sua culpa, e tendo de lidar, além de tudo, com a falta de interesse de nossos jovens. Além dos “mestres” que querem tão somente que seus alunos aprendam a repetir aquilo que é “ensinado”, limitando todo e qualquer avanço no aprendizado individual.

Mas, o que acontece depois que os jovens deixam as instituições de ensino? Será que os estudantes têm a capacidade de andar sozinhos, de seguir por conta própria o caminho apontado por seus mestres? Infelizmente, muitos não têm essa visão e nem essa capacidade, e é aí que reside o erro de muitos estudantes: depois de deixarem as instituições de ensino e a presença de seus mestres, são muitas vezes incapazes de caminhar sozinhos e de pensar e fazer relações por si próprios. Estacionam em sua jornada, retendo pura e tão somente as dicas do caminho a ser seguido que, com o tempo e por falta de aprimoramento e engajamento, acabam se tornando supérfluos, desatualizados, ineficientes…

Uma sociedade melhor se faz com pessoas bem instruídas e empenhadas na mudança, e tal instrução não fica tão somente restrita às universidades e escolas. Devemos buscar fazer da cultura e do aprendizado um hábito de nossas vidas. Ninguém sai perdendo ao se decidir pela busca do conhecimento, e como podemos ver, tal conhecimento está ao alcance de quem quer e esteja disposto a se dedicar à ele.

Leia mais, pesquise mais, estude mais, elabore projetos, faça planos, analise situações e se proponha a buscar ideias e maneiras de resolvê-las, não se assuste ao perceber que é justamente isso que você aprendeu nas instituições de ensino. O caminho nos foi apontado, o que nos falta é coragem e disposição para trilhá-lo, e uma firme decisão de optar pela busca do conhecimento e da educação, mesmo que seja o caminho mais difícil.

Wanderson R. Monteiro

dudu.slimpac2017@hotmail.com

São Sebastião do Anta – MG