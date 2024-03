Um operário morreu nesta segunda-feira(4) ao cair de um andaime que desmontou, em Caratinga. João Carlos Nascimento de 31 anos, trabalhava em um galpão de café no Córrego dos Bias, zona rural, quando o acidente aconteceu. O trabalhador caiu de uma altura de cerca de oito metros e teve morte imediata. João Carlos deixa esposa e uma filha de seis anos. Ele será sepultado em Caratinga no final da tarde de hoje. A perícia da Polícia Civil esteve no local para investigar as causas do acidente.