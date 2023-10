OPERAÇÃO VIÚVA NEGRA

Mulher confessa que planejou morte do marido e acaba presa junto com amante

MURIAÉ – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), efetuou a prisão de dois suspeitos de 31 anos de participação na morte de Cletson Júnior Freitas Braga, ocorrida no domingo (1) em frente à Casa de Saúde.

Os investigadores iniciaram os levantamentos ainda no domingo e identificaram que a esposa da vítima havia realizado um contato com o executor momentos antes da execução do delito, o que chamou a atenção da equipe.

Ainda segundo o delegado de polícia, Glaydson de Souza “verificamos que a vítima não possuía nenhum desafeto, e a partir do momento que constatamos que a esposa da vítima realizou contato com o executor momentos antes da execução do crime, ainda nas proximidades da casa de saúde, voltamos nossa atenção para eventual crime passional”.

No decorrer da manhã de segunda-feira (2), os agentes compareceram no velório da vítima e após interrogar a esposa, ela confessou sua participação apontando quem seria o executor e que seu companheiro extraconjungal que teria lhe ajudado.

“Após confrontada com os elementos que já havíamos colhido, ela acabou por confessar, inclusive afirmando que já estavam tentando matar o Cletson acerca de um mês, dos mais variados meios, como por exemplo, envenenamento, falso assalto, entre outros” afirmou o delegado.

A Polícia Civil ainda cumpriu dois mandados de busca e apreensão na residência dos investigados, e na casa do executor foi encontrada a roupa utilizada na execução do crime. O executor ainda se encontra foragido, porém está identificado.

Ainda segundo as investigações, o valor pago ao pistoleiro seria no importe de R$4.000,00, que seria pago com o dinheiro da própria vítima, segundo sua esposa.

Os investigados foram encaminhados ao presídio onde serão colocados à disposição a justiça.

Fonte: Rádio Muriaé – Fotos: Gilson Jr. e Antônio Evaristo