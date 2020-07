PC prende suspeitos de envolvimento em roubos de cargas de queijo. Um vereador de Ipanema está entre os detidos

IPANEMA – A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou na manhã desta quarta-feira (29), a operação “Via Láctea” e cumpriu quatro mandados de prisão, referentes a uma investigação que apura roubos de carga de queijo praticados contra empresas sediadas em Ipanema.

Dos quatro presos, dois foram detidos em Belo Horizonte, um em Ipatinga e um em Ipanema, no caso, o vereador Alex José da Silva (MDB), de 45 anos. As investigações da PC indicaram que Alex seria o responsável por escolher a carga ser roubada e repassar informações ao restante da organização criminosa. As investigações demonstraram que ele ficava com parte do dinheiro produto dos crimes.

AS INVESTIGAÇÕES

Depois de quatro meses de investigações foi possível constatar que um grupo criminoso destinado a roubo de cargas e veículos, com atuação em pelo menos três estados, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, vinha realizando e arquitetando roubos a cargas de laticínios, café, entre outras, além dos veículos que transportavam essas cargas na região.

De acordo com as investigações da PC, o grupo agia de forma organizada e praticava os roubos de maneira bastante violenta, chegando inclusive a manter o motorista sob cárcere privado, como ocorreu no roubo do laticínio “DelBom”, ocorrido no dia 25 de março deste ano na BR-474, trecho compreendido entre Ipanema e Aimorés, onde levaram uma carga de muçarela avaliada em R$ 98 mil e o caminhão que transportava a mercadoria

Conforme apurado, a organização criminosa possuía um “líder” no setor operacional, responsável por arquitetar e realizar os roubos juntamente com os outros integrantes, os quais são todos conhecidos nos meios policiais, e possuem um extenso histórico criminal com envolvimento em roubos de carga e crimes correlatos.

Também existia um “líder” responsável por vender as mercadorias roubadas e gerenciar a parte financeira, como por exemplo, repassar dinheiro aos outros integrantes, além de outras funções.

De acordo com a PC, foi possível identificar o “modus operandi” da organização criminosa, individualizando a conduta dos integrantes, os quais contavam com informações privilegiadas para praticarem os roubos.

VEREADOR PRESO

Logo no início das investigações, surgiu o envolvimento do vereador Alex José da Silva, sendo apontado como a pessoa responsável por repassar as informações privilegiadas aos integrantes da organização criminosa, “o que foi devidamente comprovado no decorrer das investigações”.

A PC soube que a carga subtraída no laticínio “DelBom” estaria sendo comercializada no estado do Espírito Santo. A partir dessa informação, as investigações tiveram o objetivo de identificar a pessoa responsável pelas vendas. Após a apreensão dessas mercadorias no estado do Espírito Santo, o caminhão roubado do laticínio foi abandonado na zona rural de Martins Soares, faltando diversas peças como pneu, para-choque, caixa de marcha, entre outros itens.

Durante diligências, os investigadores da delegacia localizaram todas as peças subtraídas do caminhão, as quais se encontravam em Ipanema, sendo que parte delas foram encontradas na casa de uma pessoa que informou tê-las recebido como forma de pagamento feito pelo vereador Alex.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Alex já estava sendo investigado pela delegacia de Ipanema, onde é apontado como suspeito do furto do veículo da Câmara, ocorrido em agosto do ano passado.

O vereador foi preso e encaminhado para a delegacia de Ipanema. Ao todo, 25 policiais civis participaram da operação. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias.