OPERAÇÃO VENDETTA

Polícia prende envolvidos em homicídio na região de Caratinga no Vale do Aço e no Espírito Santo

DA REDAÇÃO – Na madrugada desta quinta-feira (29), foi deflagrada a Operação Vendetta, uma ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios da 2ª Delegacia Regional de Caratinga, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) Regional de Ipatinga. A operação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por envolvimento em crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Os crimes ocorreram em 24 de março de 2025, na Rodovia BR-458, nas proximidades do bairro Parques do Vale, em Caratinga, região limítrofe com Ipatinga e Santana do Paraíso.

Prisões e apreensões

No Vale do Aço, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso. Dois homens, de 35 e 36 anos, ambos com passagens por tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma, roubo e homicídio, foram alvos da operação.

Durante as diligências, os policiais apreenderam duas pistolas, calibres 9 mm e .40, na residência de um dos investigados.

Outro suspeito, de 57 anos, também egresso do sistema prisional e com antecedentes por tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito, não foi localizado e é considerado foragido da Justiça.

A operação contou ainda com o apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (DEFA). No município de Serra (ES), foi cumprido um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um investigado de 33 anos, que também possuía um mandado de recaptura em aberto.

Crime premeditado e execução em emboscada

Segundo o delegado Sávio Moraes, titular da Delegacia de Homicídios de Caratinga e responsável pelo caso, a investigação contou com o suporte do GAECO de Ipatinga, que reuniu provas consistentes sobre a autoria e a execução do crime.

“Considerando que o crime foi cometido em região limítrofe à cidade de Ipatinga e que os envolvidos têm histórico criminoso no Vale do Aço, esta investigação contou com apoio essencial do GAECO, que, mediante diligências de campo, conseguiu robustecer os elementos informativos”, afirmou Moraes.

O delegado Fernando Lima, do GAECO Regional de Ipatinga, detalhou que os suspeitos agiram de forma premeditada e utilizaram um veículo clonado na execução do homicídio. O automóvel foi abandonado e incendiado no município de Santana do Paraíso após o crime.

O investigado preso no Espírito Santo foi encaminhado ao sistema prisional local, onde permanecerá à disposição da Justiça. A conclusão do inquérito policial está prevista para os próximos dias.

Motivação: vingança e disputa pelo tráfico

A operação recebeu o nome de “Vendetta”, termo que significa vingança, em referência à motivação do crime, ligada à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Há indícios de que o homicídio tenha sido praticado em retaliação à morte do irmão de um dos suspeitos, ocorrida em 2011, no município de Coronel Fabriciano.

Entenda o caso

No dia 24 de março de 2025, às 17h34, Alisson Junio Silva, de 30 anos, egresso do sistema prisional, foi morto a tiros enquanto trafegava de motocicleta na região conhecida como Parques do Vale, às margens da BR-458, em Caratinga. Conforme apuração policial, a vítima foi surpreendida em uma emboscada, e várias cápsulas deflagradas de calibre 9 mm foram encontradas no local.