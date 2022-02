PC apreende armas de fogo, munições, drogas e dinheiro

IPANEMA – Na manhã desta quarta-feira (16), policiais civis da Delegacia de Ipanema e da Delegacia Regional de Caratinga deflagraram a fase ostensiva da Operação Velho Leste em Ipanema. O objetivo da operação era cumprir 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário e apreender armas de fogo irregulares, drogas e outros ilícitos.

Durante as buscas foram apreendidas duas armas de fogo em situação irregular (uma PT 9 MM e um revólver .38), munições, algemas, touca ninja, maconha, cocaína e expressiva quantia em dinheiro. Na cidade de Ipanema foram empregados 22 policiais civis e seis viaturas policiais. Três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.

No município de Pocrane foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão com apoio dos Policiais Militares do município, sendo apreendidas munições e carregadores e um suspeito preso.

A Operação Velho Leste faz referência à insistência de alguns suspeitos da Comarca de Ipanema, localizada no Leste de Minas, em cometer crimes de posse, porte e comercialização irregular de armas de fogo, acessórios e munições, como faziam na época em que não havia legislação disciplinando o uso e comércio de armas.

Dois suspeitos foram encaminhados ao Sistema Prisional pela prática de crimes inafiançáveis, um terceiro pagou fiança de R$ 5.000,00 e foi liberado. Uma mulher foi liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência.