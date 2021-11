A investigação visa apurar o crime de roubo de veículos

CARATINGA – A Polícia Civil deu cumprimento, nessa terça-feira (23), a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em face do investigado de 20 anos, no córrego dos Bertoldos, zona rural de Caratinga.

O trabalho foi um desdobramento da operação “Valeur”, que teve início na semana passada, com o objetivo de coibir a prática de delitos patrimoniais em todo 12º Departamento. A investigação visa apurar o crime de roubo de veículos automotores em Caratinga.

Segundo o comando da operação, “as medidas cautelares foram importantes para as conclusões das investigações realizadas com praticamente todos os atos já realizados, e com autoria definida”.