OPERAÇÃO TURNO DOS ÁGUIAS

Militares que vieram de outras cidades foram empregados no patrulhamento preventivo e em ações típicas de repressão qualificada

CARATINGA– Na manhã desta quarta-feira (27), a movimentação da Polícia Militar chamou atenção na área central de Caratinga, tratava-se da ‘Operação Turno das Águas’, onde militares que vieram de diversas cidades foram empregados no patrulhamento preventivo e em ações típicas de repressão qualificada.

Ainda pela manhã, foi realizada uma homenagem aos militares destaques do primeiro semestre do ano de 2022, além de ter ocorrido a solenidade de descerramento da placa alusiva aos formandos do 1° Curso de Rádio Patrulhamento Tático Móvel do 62° BPM, que foi fixada na “Galeria dos Águias”.

Os formandos, que vieram de diversas cidades, incluindo Ipatinga e Coronel Fabriciano, foram empregados no patrulhamento preventivo e em ações típicas de repressão qualificada, dentre elas: averiguação de denúncias provenientes do DDU (181), operação batida policial, cumprimento de mandados de busca e apreensão, entre outras atividades, em Caratinga e cidades circunvizinhas.

O efetivo empregado na operação foi de 23 policiais, distribuídos em viaturas e motocicletas, nas equipes Tático Móvel e Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR).