OPERAÇÃO TURNO DOS ÁGUIAS

Polícia Militar apreende mais de 100 quilos de maconha no bairro Aparecida

CARATINGA – Vinte e oito policiais militares e uma cadela da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) retiram grande quantidade de drogas de circulação no bairro Aparecida na manhã dessa quinta-feira (9).

De acordo com o aspirante Gilberto, a operação foi desencadeada para cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. “Deslocamos até o local na residência do autor, ouvimos um barulho como um telhado quebrando. Fomos para cima da casa e após as buscas, encontramos dez barras de maconha, um revólver calibre 38, dez munições, 33 pinos de cocaína 72 pedras de crack e uma balança”, especificou.

Em seguida, os militares receberam informações de que o autor estava em outra residência, então foi procedida a intervenção e o cerco. “O autor percebeu a aproximação da polícia e tentou evadir pela janela, mas a equipe que estava no local conseguiu prendê-lo, assim como sua esposa”, informou aspirante Gilberto.

As 105 barras de maconha, que somaram mais de cem quilos da droga, foram encontradas na residência ao lado da casa do autor. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido, e com ajuda da cadela Kacau foi possível encontra toda a droga. “O autor não foi localizado, provavelmente a partir do momento que entramos na casa vizinha ele fugiu pelos fundos”, informou o aspirante.

O casal, juntamente com o material apreendido, foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.