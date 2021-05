Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão e nove de busca e apreensão relacionados à receptação e adulteração de veículos

CARATINGA – A Polícia Civil, através da Delegacia de Crimes de Trânsito da 2ª Regional de Caratinga, deflagrou nesta segunda-feira (3), a operação “Toro de Tolo”, que está investigando dois grupos relacionados à receptação e adulteração de veículos já apreendidos anteriormente.

Segundo o delegado Nilson Belmiro, a adulteração de cinco veículos foi comprovada após minuciosa vistoria e perícia pela Polícia Civil. “São quatro inquéritos policiais relacionados à apreensão de cinco veículos adulterados, de valores relativamente altos. Na operação foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária”, explicou o delegado.

Os mandados foram cumpridos em Caratinga, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas, Coronel Fabriciano e Timóteo.

Foram apreendidos materiais de origem criminosa, como espelhos de certificados de registro de veículos, que segundo o delegado são falsos, não têm número de série, além de alguns cheques que podem ter relações com investigações de estelionatos já conduzidas na delegacia. “Esses documentos falsos seriam usados para dar um indício de que o veículo teria procedência para tentar enganar alguém. Muitos desses veículos que são objetos dessas investigações são considerados caros, então tem pessoas que se iludem achando que tem como adquirir um automóvel desse abaixo do valor de mercado, mas é ilusão porque não tem milagre, por isso demos o nome à operação Toro de Tolo, sendo que Toro é o nome de um veículo da Fiat, e tolo, quem compra veículos muito abaixo do valor de mercado”, explicou Nilson Belmiro.

A PC conseguiu identificar inclusive os locais onde os veículos foram roubados, sendo que um deles foi roubado em Diadema (SP), e 15 dias depois apareceu em Caratinga.

Dois dos investigados tiveram a prisão decretada pela justiça, e apurou-se que no início de abril estiveram em Belo Horizonte para roubar outro veículo. “Um comparsa foi preso pela PM e autuado pela PC da capital por porte de arma de uso restrito”.

O outro grupo tem um investigado da região de Caratinga e dois de outras regiões.

Três dos veículos indicados já foram restituídos para seguradoras e para uma locadora de automóveis.