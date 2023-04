Polícia Militar Rodoviária divulga balanço

CARATINGA – A operação “Tiradentes” começou no feriado da última sexta-feira (21), e encerrou nesse domingo (23). De acordo com o tenente Arthuzo, comandante do 3º pelotão da Polícia Militar Rodoviária, foram realizadas 15 operações preventivas e repressivas, tendo como resultado 11 pessoas autuadas por estarem conduzindo veículo sob influência de álcool, sendo três condutores presos, pois foi configurado crime de trânsito.

O oficial disse que duas pessoas foragidas da justiça foram presas, dois sinistros de trânsito com vítimas com ferimentos leves, sendo um na região de Ipanema, e o outro próximo a Caratinga. “O saldo positivo desses sinistros é que em comparação ao mesmo período do ano passado foram quatro, então tivemos uma redução significativa de 50%. Foram ações preventivas para coibir pessoas que insistem em fazer uso de bebida alcoólica e acessar nossas rodovias, então estamos diuturnamente combatendo esse crime para salvar vidas, evitando acidentes”, disse o tenente Arthuzo.