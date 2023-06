OPERAÇÃO TERMINUS

PF desarticula associação especializada na promoção de migração ilegal de brasileiros para os EUA

PIEDADE DE CARATINGA – A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (5) a Operação Policial Terminus – México no combate ao crime de migração ilegal. Foram cumpridos mandados na região leste de Minas Gerais (Engenheiro Caldas e Piedade de Caratinga), em Belo Horizonte e Guarulhos/SP. No total foram sete mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e um mandado de prisão temporária, todos expedidos pelo Juízo da 2ª Vara da Justiça Federal de Governador Valadares/MG, que também determinou o bloqueio de valores na ordem aproximada de vinte e seis milhões de reais.

Os investigados são apontados como os responsáveis por promover a emigração ilegal de brasileiros com a finalidade de obter vantagem econômica para os Estados Unidos da América, pelo esquema conhecido como “cai-cai”, e de ameaçar familiares que não pagavam as quantias combinadas para promover a viagem ao exterior.

Apurou-se que mais de 250 brasileiros (incluindo aproximadamente 100 menores de idade) emigraram ilegalmente com o auxílio da associação criminosa atravessando a fronteira mexicana expostos aos riscos do deserto e das ações dos criminosos que os conduziram até o solo norte-americano.

Eles responderão pelos crimes de promoção de migração ilegal, inclusive de criança ou adolescente, e associação criminosa, podendo, se condenados, cumprir até 14 anos de reclusão.