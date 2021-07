Polícia Militar e Ministério Público deflagram ação contra o tráfico de drogas

CARATINGA – Nesta quinta-feira (29), a Polícia Militar, em parceria com o Ministério Público, deflagrou a operação Télos, com objetivo de combater o tráfico de drogas no bairro Santa Zita. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de seis mandados de prisão. Cerca de 50 policiais militares foram empregados na operação, com apoio de equipes do canil do 11° batalhão de Manhuaçu e do 14° de Ipatinga.

Durante entrevista coletiva, o promotor Juarez Serafim, da terceira promotoria de justiça, informou que essas investigações estão ocorrendo há cerca de três meses, e iniciou a partir de denúncias que foram aportando tanto na promotoria, quando na Polícia Militar, sobre o tráfico de drogas que estaria ocorrendo especificamente no bairro Santa Zita. “Era um tráfico de drogas que nos chamava atenção, pois estaria acontecendo a luz do dia, em via pública, e a partir dessas denúncias foram feitos levantamentos que passaram a ratificar esses elementos que nós tínhamos, e aí foi instaurado o procedimento investigatório criminal junto à terceira promotoria, para apuração dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores”, explicou o promotor.

Ainda de acordo com o promotor, no contexto da operação foram feitas várias medidas, e a investigação ainda está prosseguindo para identificação de outros possíveis envolvidos. “Foram verificadas umas circunstâncias relacionadas ao fluxo do tráfico de drogas que era realizado ali na localidade, a questão relacionada também ao poder, aos recursos que estariam envolvidos ali, na comercialização daqueles entorpecentes, e durante esses três meses foram feitos levantamentos angariados a esses elementos que permitiram a deflagração dessa operação”, afirmou Serafim.

O comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel André Pedrosa, disse que a operação foi um sucesso, e agradeceu a parceria entre MP e PM, além do apoio da população com as denúncias. “A operação de hoje, de acordo com as informações que tínhamos, das cautelares que foram expedidas, nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, conseguiu concluir as prisões com total êxito, com a prisão de todos os alvos, além disso, apreensão de dois menores, e com eles apreendidos objetos ilícitos, e veículos envolvidos com essa organização criminosa”, informou o comandante.

Ainda de acordo com André Pedrosa, foi apreendida arma de fogo, drogas e cerca de R$ 10 mil. “Os indivíduos presos são muito conhecidos no meio policial, e isso provocou ação mais elaborada por parte da PM. Encaminhamos esses levantamentos ao MP, que desencadeou essa operação realizada em Caratinga e na zona rural de Santa Rita de Minas, pois um dos envolvidos possui um terreno naquela localidade. Tivemos apoios de outras unidades dos batalhões de Ipatinga e Manhuaçu, e da nossa tropa com 60 policiais empregados, e frisamos também o trabalho da nossa inteligência” enfatizou o tenente-coronel.