Investigado é preso por não cumprir medidas cautelares

DA REDAÇÃO – Na manhã do último domingo (2), a Polícia Militar cumpriu na cidade de Ouro Preto a prisão preventiva do empresário Thiago Mendes Pereira Genelhu por descumprir medidas cautelares impostas pela justiça criminal de Teófilo Otoni. O empresário já tinha sido preso em dezembro no ano passado na Operação Tarja Preta.

Na última sexta-feira (31/05), o juízo da 2ª Vara Criminal expediu a ordem de prisão cautelar, ocasião em que a agência de inteligência do 19º Batalhão de Polícia Militar iniciou as diligências para cumprir a ordem judicial. As buscas iniciaram na cidade de Caratinga e, posteriormente, na cidade de Ouro Preto, onde ocorreu a prisão. O empresário foi denunciado por fraude na aquisição de materiais hospitalares pelo município de Teófilo Otoni. As investigações foram realizadas pela Polícia Civil e Ministério Público.

O empresário, segundo informações da polícia, continuou tocando os negócios, descumpriu a ordem de estar em casa a partir das 19h e de contratar com o poder público.

AS INVESTIGAÇÕES

Durante o curso das investigações, segundo a Polícia Civil, descobriu-se esquema criminoso em que a Distribuidora Plena, sediada em Caratinga e empresa do ramo de materiais médicos e hospitalares, bem como medicamentos; com a participação dos dois proprietários Thiago Mendes Pereira Genelhu e Túlio Mendes Pereira Genelhu, além do representante comercial da empresa, Rodrigo Lemos Bethônico, atuava em conjunto com os servidores públicos de Teófilo Otoni, Fernando Antônio Barbosa, à época secretário de Saúde; e Carlos Henrique, para cometer a fraude na aquisição/fornecimento de materiais hospitalares e medicamentos.