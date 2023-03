OPERAÇÃO SEM FRONTEIRAS

Polícia Civil prende suspeitos de tráfico de drogas e receptação

INHAPIM – Nessa terça-feira (28/2) policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Caratinga, Delegacia de Ipanema e Delegacia de Inhapim deram cumprimento a sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Ipanema.

Os mandados foram cumpridos no distrito de Tabajara, zona rural de Inhapim, após investigação realizada pela Delegacia de Polícia de Ipanema.

Durante a investigação identificou-se seis suspeitos de cometerem diversos crimes na zona rural de Ipanema, sendo todos os investigados residentes no distrito de Tabajara.

Desencadeada a operação “Sem Fronteiras”, foram apreendidas duas motocicletas com sinais de adulteração, maconha, dinheiro, e três indivíduos foram presos em flagrante.

Os presos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de drogas para consumo pessoal.