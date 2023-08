PC prende em Ipatinga suspeito de ser autor de homicídio em Santa Rita de Minas

DA REDAÇÃO – Na manhã desta sexta-feira (4), a Polícia Militar, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, deflagrou a Operação Sanctus e cumpriu no bairro Iguaçu, na cidade de Ipatinga, mandados de busca/apreensão e prisão temporária expedidos em desfavor de um homem suspeito de estar envolvido no homicídio ocorrido no dia 11 de junho de 2023 na rua Nascimento Viana, em Santa Rita de Minas/MG. A vítima foi Edson Santos de Sousa.

O suspeito, preso nesta sexta-feira, tem 39 anos de idade e já possui antecedentes criminais por crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado Sávio Moraes, autoridade responsável pela investigação, os elementos de informação que foram produzidos durante a investigação indicam que o crime foi cometido a mando. “Trata-se de típico crime de pistolagem, também conhecido como homicídio mercenário. Esse tipo de crime ocorre quando uma pessoa, figurando como mandante, encomenda a morte da vítima e combina o pagamento de certa quantia para que outrem execute o crime”, detalhou a autoridade policial.

O delegado ainda informou que o mandante do crime também já foi identificado e que a motivação do crime está ligada a um desacerto entre mandante e vítima referente a pagamento de empréstimo/dívida financeira.

Após a formalização dos procedimentos concernentes à Polícia Judiciária, o suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional onde se encontra à disposição da Justiça.

A operação foi batizada como Sanctus, expressão em latim que significa Santo, devido ao apelido da vítima.

A investigação será concluída nos próximos dias.

O CRIME

Na tarde do dia 11 de junho de 2023, Edson Santos foi executado com um tiro no momento em que estava na rua Nascimento Viana, em Santa Rita de Minas.

A chegada dos autores do crime no local foi filmada por uma câmera de segurança situada nas proximidades, sendo certo que os criminosos estavam uma motocicleta no momento da execução do assassinato.

A vítima foi pega de surpresa e não teve chance de se defender, tendo sido executada com um disparo de arma de fogo que acertou sua cabeça, disparo este que foi efetuado por um dos indivíduos que estava na citada motocicleta.

De imediato, logo após o crime, os autores evadiram do local.