PM de Meio Ambiente apreende pássaros durante evento no bairro Limoeiro. 31 pessoas foram conduzidas pelos militares

CARATINGA – A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou neste domingo (3) a Operação Saltator. A ação é fruto de oito meses de trabalho, onde os militares vêm acompanhando a atividade de traficantes de animais silvestres na região. Durante a operação, pássaros foram apreendidos e pessoas foram conduzidas para delegacia de Polícia Civil.

A ação ocorreu durante um torneio de canto de pássaros, que estava sendo realizado no Ginásio Poliesportivo do bairro Limoeiro. As equipes conseguiram abordar e efetuar prisões de pessoas envolvidas com tráfico de aves silvestres e de um dos maiores fraudadores de anilhas do IBAMA, que atua na região. Num total de 21 militares e 12 viaturas, as equipes conseguiram surpreender os participantes.

Durante a abordagem houve correria e muitos pássaros foram soltos no local ou abandonados dentro das gaiolas.

De acordo com a PM de Meio Ambiente, o evento foi organizado pela Associação Ornitológica de Caratinga. Essa entidade será autuada e notificada.

RESULTADOS

Conforme a Polícia Militar de Meio Ambiente, havia no local aproximadamente 120 pessoas. Todas foram abordadas.

Foram fiscalizados 163 pássaros, sendo que 86 foram liberados para os proprietários, cinco pássaros sem anilhas foram apreendidos, em outros sete foi constatada que as anilhas estavam adulteradas. Também foram recolhidos 31 pássaros anilhados e depositados, 14 pássaros que foram abandonados acabaram recolhidos, 49 anilhas apreendidas entre regulares e adulteradas; ainda foram apreendidas 12 alicates anilhadores e 19 notas fiscais com sinais de adulteração.

30 pessoas foram conduzidas, mas assinaram termos circunstanciados de ocorrência (TCO) e foram liberadas. Dentre essas pessoas estava o vereador Emerson da Silva Matos, o ‘Irmão Emerson’ (PP), recém-eleito vice-presidente da Câmara de Caratinga. Segundo a polícia, ele foi identificado como um dos organizadores do evento.

Por sua vez, o vereador alegou que deixou a presidência da associação em dezembro do ano passado após ter sido eleito nas últimas eleições. Irmão Emerson também afirmou que não se tratava de um torneio, e sim de uma entrega da premiação da Temporada 2020 de Trinca-ferro Assocar, conforme uma mensagem de um grupo de WhatsApp intitulado ‘Pássaro de Torneio’, que foi apresentada por ele. Ainda de acordo com o vereador, a área delimitada com cordas, onde estavam as estacas, não teriam pássaros ilegais. Por fim, Irmão Emerson informou que vai se manifestar, posteriormente, para o esclarecimento dos fatos.

Um dos detidos foi encaminhado para a Polícia Federal em Governador Valadares. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, esse indivíduo já tem passagem e há informações de sua participação em conluio com os autores presos na Operação MACAW, desencadeada em setembro de 2020.

Outra informação é que dentro do veículo e na residência de um dos participantes, foram localizados inúmeros materiais de adulteração de anilhas.

A OPERAÇÃO

Saltator é a classificação superior da ave trinca-ferro. Conforme a Polícia Militar de Meio Ambiente, a operação recebeu esse nome em alusão aos pássaros que são usados em torneios de canto.