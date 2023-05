Gaeco recolhe mais de meia tonelada de droga, prende 28 pessoas e apreende vários veículos no Vale do Aço. Ação teve alvo em Caratinga

IPATINGA- O Gaeco (Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado) Regional de Ipatinga, em ação conjunta com a Polícia Civil, o Ministério Público, Polícia Militar e a Polícia Penal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Retomada, que buscou cumprir 47 mandados de prisão e 52 de busca e apreensão, no Vale do Aço (Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipaba e Santana do Paraíso) bem como nas cidades mineiras de Caratinga, Uberlândia, Contagem, Vespasiano, Conselheiro Pena, e ainda, no município catarinense de Palhoça.

A ação é fruto de um inquérito policial, iniciado há mais de um ano, instaurado para investigar uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, responsável por trazer grandes quantidades de entorpecentes para a região, e distribuí-las, principalmente, no Vale do Aço.

O Gaeco, mediante o uso dos recursos de inteligência policial disponíveis, assim como pelo exercício de ações controladas, que já, antes da data da Operação, resultaram em 28 prisões em flagrantes, apreensões de drogas num total de aproximadamente meia tonelada, 12 armas, carros e valores em dinheiro, somando em espécie cerca de 40 mil reais. “Assim, conseguiu-se descortinar, de maneira integral, toda a cadeia da organização criminosa investigada, da base ao topo da pirâmide, individualizando a conduta de cada um de seus integrantes”, informa o Gaeco.

“Com o escopo de buscar atingir a saúde financeira da organização criminosa, o Gaeco conseguiu o bloqueio de várias contas bancárias dos investigados, assim como de pessoas que eram “laranjas”, ou seja, utilizadas para lavar o dinheiro angariado com o tráfico de drogas”, pontua o comando da operação.

Do mesmo modo, este Gaeco irá representar judicialmente para que os valores, os imóveis e os carros de luxo adquiridos por meio do tráfico de drogas sejam revertidos ao Estado de Minas Gerais.

A operação coordenada pelo Gaeco contou com a participação de três promotores de justiça e de 200 policiais da PCMG e PMMG, assim como do apoio aéreo de dois helicópteros e canil, de ambas as instituições de segurança pública.

“Os investigados irão responder pela prática dos crimes de associação ao tráfico, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, cuja as penas máximas somam 43 anos”.

SALDO DA OPERAÇÃO RETOMADA

-21 presos

-12 pessoas já presas com novo cumprimento de mandado de prisão

-4 armas apreendidas

-2 carregadores

-Várias munições

-Um veículo apreendido

-Diversos materiais para preparo de entorpecentes

– 1prensa hidráulica

-Várias porções de droga

-Uma máquina de cartão