MP capixaba cumpre mandado em Caratinga. Ação apura a existência de organização criminosa destinada à prática de fraudes na emissão de CRVs no Espírito Santo

DA REDAÇÃO – O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), em conjunto com o Núcleo de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), deflagrou na manhã de ontem a terceira fase da “Operação Replicante”, que apura a existência de organização criminosa destinada à prática de fraudes na emissão de Certificados de Registros de Veículos no Estado do Espírito Santo (CRVs), por inserção de dados e falsificação de documentos perante sistema do Detran-ES.

A terceira fase da Replicante cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Caratinga, na residência de um dos investigados, identificado como possível demandante das fraudes (núcleo de pessoas que utilizam nome de terceiros e documentos falsos destinados à realização das fraudes). O mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, foi efetivado na manhã de ontem pela Polícia Rodoviária Federal.

A apuração prossegue com a análise dos documentos apreendidos, de mídias e de dispositivos móveis, bem como oitiva de pessoas.

As investigações revelaram provas de fraudes no registro de veículos em nome de inúmeras pessoas (mais de 400 proprietários – “laranjas”), com utilização de notas fiscais falsas contendo números de chassis correspondentes a veículos exportados ou comercializados ao Exército Brasileiro, estando sob investigação cerca de 895 registros de veículos perante o Detran-ES, com valor estimado de fraude superior a R$ 100 milhões, com potencialidade criminosa múltipla, dentre as quais a de realização de empréstimos bancários com utilização, em garantia, de CRVs fraudados no Espírito Santo.

As fases anteriores da operação contaram com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão temporária de despachantes, servidores públicos do Detran-ES, intermediários e demandantes das fraudes e resultaram no oferecimento de denúncia criminal em face de sete pessoas (1º núcleo da organização criminosa), perante a 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

As análises de dados do material apreendido em poder dos demais investigados estão sendo realizadas e as investigações prosseguem na identificação de outros possíveis integrantes da organização criminosa.

