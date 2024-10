Poder Judiciário condena envolvidos na operação Reféns deflagrada pela FICCO/MG. Ação aconteceu em Pocrane e Ipanema em novembro de 2023

DA REDAÇÃO – A Força Integrada de Combate ao Crime – FICCO/MG deflagrou a Operação Reféns em novembro de 2023, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem e teve como alvo uma organização criminosa atuante nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Na ocasião foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Ipanema, nas cidades de Pocrane e Ipanema, locais que serviam como bases operacionais do grupo criminoso. As investigações conduzidas pelas forças de segurança identificaram movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam a marca de R$ 50 milhões.

Com o término das investigações e a conclusão do inquérito policial, os envolvidos foram formalmente indiciados pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e usura.

No último dia 4 de outubro deste ano, o Poder Judiciário proferiu sentença condenando oito acusados a penas que variam entre 10 e 60 anos de reclusão, confirmando as provas apresentadas ao longo da investigação.

A Operação Reféns é um exemplo concreto do êxito da atuação conjunta das forças de segurança pública no combate ao crime organizado no Brasil. A FICCO/MG é Coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil, Militar e Penal.