OPERAÇÃO PROTEÇÃO NAS ESCOLAS

Ação teve como objetivo proporcionar segurança às unidades de ensino em virtude de ameaças postadas na internet

CARATINGA – A quinta-feira (20) começou de forma diferente em todas as escolas do município, tanto na zona rural, quanto na urbana. A Polícia Militar acompanhou a chegada dos alunos em todas as escolas.

Às 6h30 o major Flávio estava na sede do 62º Batalhão de Polícia Militar concedendo entrevista coletiva de como seria a operação de prevenção na comunidade escolar.

O oficial da PM disse que a operação fez parte de uma série de ações que a Polícia Militar de Minas Gerais vem desenvolvendo ao longo dos últimos dias, especialmente desde o último dia 10 de abril. “São ações complementares ao policiamento escolar que já existe, patrulhas escolares, Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), e nós lançamos o efetivo integral da Polícia Militar, unidade de policiamento especializado. Em Caratinga foram lançados 57 militares em suplementação ao policiamento ordinário”.

Foram ações preventivas, contato com a direção da escola, para tranquilizar a comunidade escolar e manter as rotinas. “A gente vai garantir a segurança desses ambientes, a gente está retomando a paz social que sempre reinou no estado de Minas Gerais. Não temos nenhum histórico de ações violentas em escolas, ações de ataques. Pelas informações que temos as informações são infundadas, ações para causar temor”.

O policiamento nas escolas foi realizado durante todo os dias, até as 23h. Até o fechamento da edição não havia sido registrando nenhum problema em escolas da região.