Operação policial resulta na apreensão de motocicleta clonada em Bom Jesus de Realeza

MANHUAÇU – Na tarde de domingo (16), uma ação conjunta das equipes do Tático Móvel resultou na apreensão de uma motocicleta com indícios de adulteração no distrito de Bom Jesus de Realeza, zona rural de Manhuaçu.

Durante operação de rotina na região, policiais do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR), observaram uma motocicleta Honda CG Prata, com dois ocupantes, saindo abruptamente de uma estrada de lavoura. A atitude suspeita levou a uma breve perseguição, culminando na abordagem do veículo.

“Na fiscalização, constatou-se que a motocicleta, apresentava sinais de clonagem. O condutor do veículo foi identificado e os procedimentos legais foram adotados”, informa a PM, ressaltando a importância da colaboração da comunidade, incentivando denúncias anônimas através do 190 ou do disque denúncia 181.