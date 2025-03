OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR TERMINA COM CONFRONTO E HOMEM MORTO EM SANTA RITA DE MINAS

Na noite de quinta-feira (20), uma operação da Polícia Militar no Córrego da Embratel, em Santa Rita de Minas, culminou na morte de um homem de 32 anos, foragido da justiça, durante um confronto com os policiais.

A ação teve início após a equipe da PM receber informações sobre uma motocicleta furtada na cidade de Ipatinga, em 20/02/2025, circulava na região. A motocicleta também foi usada em um homicídio consumado, registrado pela PRF, em 25/02/2025, no qual na data a placa foi identificada pela PMMG.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram a motocicleta, uma Yamaha/Fazer vermelha, e tentaram realizar a abordagem. No entanto, o condutor ignorou a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Os militares relataram que os dois ocupantes realizavam manobras perigosas e dificultavam as tentativas de bloqueio. Além disso, o passageiro demonstrava nervosismo e mexia na cintura, levantando suspeitas de que estaria armado.

Na perseguição, o garupa sacou um objeto semelhante a uma arma de fogo e apontou na direção da viatura, os policiais, então, efetuarem disparos contra a motocicleta para conter uma possível agressão. Um dos tiros atingiu o pneu traseiro, fazendo com que o condutor perdesse o controle e colidisse com um barranco. Após a colisão, os suspeitos fugiram a pé e entraram em uma área de mata fechada.

Devido à dificuldade de comunicação causada pela falta de sinal na região e pela forte chuva, os policiais avançaram na mata para localizar os fugitivos. Após buscas, um dos militares encontrou um dos suspeitos escondido na vegetação. No momento da abordagem, o homem ignorou as ordens de rendição e tentou sacar uma arma, contudo, os policiais militares repeliram a agressão e efetuaram disparos de arma de fogo. O autor foi atingido e, com ele, foram apreendidos uma pistola e um revólver, além farta quantidade de munições de calibres diversos.

Após cessar a injusta agressão, imediatamente, os militares socorreram o autor e o levaram ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas ele não resistiu aos ferimentos. O segundo ocupante da motocicleta conseguiu fugir e continua sendo procurado.

A motocicleta foi apreendida e levada para um pátio credenciado. As armas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. A perícia foi acionada, e o caso será investigado para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

Os policiais envolvidos foram conduzidos ao Batalhão para os procedimentos judiciais militares pertinentes.

A Polícia Militar segue com as diligências para localização e prisão do segundo autor.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 62º BPM