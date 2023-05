Operação Policial apreende mais de 100 carros e motos envolvidos em em rachas em bairro nobre em SP

Uma operação policial na madrugada desta sexta-feira (19) apreendeu mais de cem carros e motos por participar de rachas em um bairro nobre de São Paulo (SP). Os encontros aconteciam no mesmo lugar, na Zona Sul da capital paulista, há mais de um mês.

Os participantes se reuniam todas as quintas-feiras em um posto de combustível próximo ao Parque do Ibirapuera. No local, eles exibiam a potência dos motores dos veículos, dentre eles carros populares, carros de luxo e motos. Em seguida, disputavam corridas em alta velocidade pelas ruas da região.

A polícia autuou todos os presentes no racha. No total, 119 carros e motos foram apreendidos. Foi até difícil concluir a retirada dos veículos – foram utilizados muitos guinchos e caminhões-cegonha, e toda a operação durou quase seis horas. Até cães farejadores foram utilizados pelos policiais.

“O objetivo da operação é, basicamente, coibir esses eventos, eventos clandestinos organizados e não autorizados de demonstração e exibição de perícia e manobra de veículos e competição automobilística”, diz Marcos Cunha, tenente-coronel da Polícia Militar.

Participar de rachas é considerado infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de quase R$ 3 mil. E são autuados todos os envolvidos – condutores e expectadores. O pai de um dos jovens tentou impedir que o carro dele fosse apreendido e foi preso por desacato.