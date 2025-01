Polícia Militar captura foragido e apreende arma de fogo em Ipanema

Nessa terça-feira (14), durante a “Operação PMMG 250 Anos: Férias Seguras 2025”, a Polícia Militar de Minas Gerais por meio do Pelotão de Ipanema, prendeu o foragido da justiça de 22 anos, apreendeu uma arma de fogo e recuperou uma motocicleta furtada.

A operação aconteceu após a Polícia Militar receber informações de que o suspeito estaria escondido na rua José Magalhães de Lacerda, Nova Cidade, em Ipanema e em posse da arma de fogo e a moto furtada.

Com base nas informações, equipes policiais militares se deslocaram para o local e confirmaram a denúncia. Durante a abordagem, o foragido confessou que os indivíduos de 18 e 21 anos participaram do furto da motocicleta.

Diante dos fatos, os três envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga para os procedimentos legais.