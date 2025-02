Ação visa garantir um retorno tranquilo para alunos, pais e professores

CARATINGA – Com o início do ano letivo, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão, intensificou a segurança nas imediações das instituições de ensino dentro da Operação PMMG 250 Anos: Volta às Aulas com Segurança.

A operação visa garantir um retorno tranquilo para alunos, pais e professores, reforçando a presença policial nas escolas e promovendo a conscientização sobre segurança.

Além do patrulhamento ostensivo, a iniciativa conta com o trabalho da Patrulha Escolar e do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas), que desempenham um papel fundamental na orientação de crianças e adolescentes.

A parceria entre a Polícia Militar, as escolas e as famílias fortalecem os laços da comunidade escolar e cria um ambiente mais seguro e acolhedor para os estudantes. “O 62º BPM reafirma seu compromisso com a segurança pública e segue atuando para proporcionar tranquilidade a toda a população durante o período escolar”, assegura o comando da Unidade.