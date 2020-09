OPERAÇÃO PARQUE DOS VALES

Ação da PM foi na divisa entre Caratinga e Ipatinga e teve o objetivo de coibir ‘rachas’

CARATINGA – Neste domingo (30/08), chegou ao conhecimento da Polícia Militar, de que vários indivíduos estavam se reunindo no residencial “Parques dos Vales”, divisa com o município de Ipatinga, para realizar “rachas”, manobras perigosas e perturbação do sossego.

De acordo com a PM, os encontros têm ocorrido com maior frequência nos finais de semana, e tem causado incômodo aos moradores da localidade.

Diante disso, o 62º Batalhão de Polícia Militar, tem intensificado as operações na localidade, com a finalidade de impedir tais condutas. Durante a operação deste domingo, infratores, ao notarem a aproximação das equipes abandonaram duas motos no meio do mato e fugiram. Ao todo quatro motocicletas foram removidas.

Parte da carcaça de um veículo foi localizada em meio à plantação de eucalipto, sendo apreendida e encaminhada ao pátio da empresa credenciada, para trabalhos periciais.