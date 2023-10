Polícia Militar Rodoviária alerta sobre cuidado nas peregrinações

CARATINGA – No período dessa quarta-feira (11), até o próximo domingo (15), acontece em todo país a operação Padroeira do Brasil 2023.

De acordo com o sargento Duarte, haverá intensificação nas fiscalizações no trânsito, combate ao crime nas rodovias, e principalmente, a redução de acidentes de trânsito dado a maioria das peregrinações que acontecem no setor do 3º pelotão de Polícia Militar Rodoviário, que engloba Caratinga e Ponte Nova.

Na região de Caratinga e Ponte Nova são quatro pontos de grande aglomeração, devido às peregrinações, um deles na LMG-823, no município de Inhapim, um na BR-474 entre Piedade de Caratinga e São João do Jacutinga, o terceiro na MG-111, entre Ipanema e Santa de Manhuaçu e o quarto na região de Ponte Nova. “As pessoas começam a peregrinar na meia-noite de hoje para irem até o local onde fazem sua oração, seu momento de devoção, locais onde temos missas e bênçãos frequentes, então teremos nesses pontos uma aglomeração de pessoas em margem de rodovia. Também consideramos o ponto na BR-116 em Caratinga. Nesses pontos pedimos sempre aos condutores de veículos atenção redobrada e principalmente, a redução de velocidade para evitar acidente de trânsito, principalmente evitar o atropelamento de uma pessoa que está peregrinando para manifestar a sua fé”, ressalta o sargento Duarte.

Ainda de acordo com o policial militar rodoviário, a maior parte das rodovias é desprovida de acostamento de qualquer forma, de calçada, ou faixa de pedestres. “Então pedimos aos pedestres, aos romeiros, que não ande aglomerados um ao lado do outro na pista, e sim em fila, o máximo no canto da fila possível, para evitar esse dissabor de pegar um carro em sentido contrário, as vezes uma ultrapassagem que for realizada que ocupar maior parte da pista e acidentar com um desses veículos”.

Aos condutores a orientação é que não confiem somente no pagamento das taxas de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). “O certo é conferir no sistema do Detran, se tiverem dificuldade, procurarem o Detran, um despachante de confiança, para certificar que o veículo está devidamente licenciado. Temos um problema muito comum da falta de informação quanto ao pagamento do imposto, porque o veículo pode ter algum impedimento e isso gera empasse na liberação do licenciamento. São comuns comunicação de vendas, multas pendentes, atualização de dados cadastrais, veículos que estavam alienados, foram quitados, e não foram tirados da responsabilidade do banco, são pequenos fatores que podem interromper a liberação licenciamento. Então não confie apenas no pagamento das taxas, verifique se no sistema está liberado seu documento 2023”.

E para quem vai viajar nesse feriado prolongado começando nessa quinta-feira (12) com ponto facultativo na sexta-feira, na maior parte do Brasil, emendando com final de semana, o sargento Duarte deixa algumas orientações aos condutores de veículos. “Orientamos os condutores a respeitarem a sinalização de trânsito, manterem o limite de velocidade adequado com a rodovia, e fazer a manutenção preventiva para não precisar parar a viagem por conta de uma falha mecânica”, conclui o sargento.