Operação Natal 2023: PRF alerta para uso dos equipamentos de segurança

CARATINGA – Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à 00h00 desta sexta-feira (22) a Operação Natal 2023 para garantir a segurança nas vias federais durante o feriado. Até as 23h59min da próxima segunda-feira (25), o trabalho da PRF será reforçado, com aumento do número de policiais, que vão intensificar a fiscalização e as atividades preventivas nas rodovias federais de todo o país.

Conforme o inspetor Luiz Tarcízio, no Natal deste ano, o foco da PRF é relembrar a todos a importância dos itens de segurança para evitar surpresas desagradáveis durante a viagem. “Por isso, os policiais vão fiscalizar e orientar os usuários para que usem cinto de segurança, capacete e que as crianças sejam transportadas nos dispositivos de retenção, conhecidos popularmente como cadeirinhas”.

O número de infrações por falta destes três itens obrigatórios de segurança caiu de janeiro a novembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O objetivo da PRF é que todos estejam cada vez mais conscientes sobre a importância do respeito às normas de trânsito para que a estatística de infrações continue em queda e, por consequência, o número de acidentes, feridos e mortes.