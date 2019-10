Comandante do 62º BPM fala das ações ocorridas nesta quinta-feira (24)

CARATINGA – A Polícia Militar deflagrou na quinta-feira (24) a Operação “Minas Segura” para atuar na repressão a crimes violentos, com foco nos combates a homicídios e roubos. Segundo o comandante do 62º Batalhão de Policia Militar, tenente-coronel Luciano Reis, a ação alcançou seu objetivo. Em coletiva concedida na manhã de ontem, o oficial falou dos resultados na região de Caratinga, com foco na chamada ‘repressão qualificada’.

Tenente-coronel Luciano Reis disse que na área de abrangência do 62º BPM, que compreende 24 municípios, foi empregado um número maciço de policiais militares, distribuídos em diversas viaturas operacionais. “Nós tivemos sete armas de fogo apreendidas, sendo que elas estavam nas mãos de pessoas contumazes em crimes contra o patrimônio e contra a vida. Destaque para uma de fogo apreendida após um roubo e temos a suspeição que esta arma de fogo estaria sendo usada em outros crimes, inclusive homicídio”, informou o comandante.

O oficial considerou ainda que houve uma prisão importante em Inhapim. “Estavam assaltando na BR-458 e apreendemos duas armas de fogo, prendemos os indivíduos e recuperamos as motocicletas”, listou o comandante.

“Então foram sete armas de fogo, 31 munições apreendidas, cumprimos doze mandados de busca e apreensão e em decorrência desses mandados, tivemos tabletes de maconha, buchas de maconha, pedras de crack e cocaína apreendidos. Ou seja, foi uma ação da Polícia Militar visando o combate ao tráfico de drogas, crimes violentos contra o patrimônio e ao homicídio”, destacou.

REPRESSÃO QUALIFICADA

O oficial disse que o objetivo dessa operação foi a ‘repressão qualificada’. Ele explicou o significado desse termo. “Isso se dá quando a Polícia concentra seus esforços naqueles indivíduos contumazes em crimes violentos. Foi o nosso caso, como eu disse, tivemos prisões importantes de indivíduos envolvidos em assaltos, recuperamos motos. Uma motocicleta recuperada em Caratinga tinha sido roubada em junho deste ano. Enfim, consideramos que a operação foi um sucesso, haja visto a prisão de pessoas envolvidas nestes crimes”, observou tenente-coronel Luciano Reis.

Encerrando a entrevista, tenente-coronel Luciano Reis mandou um recado para a sociedade. “Digo para que confiem na Polícia Militar. Nós trabalhamos intensamente com estratégias, repressão qualificada, atuamos nos bairros que tenham uma contumácia maior no tráfico de drogas. Sendo assim, pedimos a colaboração da comunidade, que disque o número 181 e faça denúncia anônima, pois através da denúncia anônima nós conseguimos implementar estratégias de inteligência que visam coibir o crime e trazer para a comunidade um clima de maior tranquilidade social”, finalizou o comandante do 62º BPM.