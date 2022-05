Polícias Militar e Civil trabalham para combater roubos em Caratinga

CARATINGA – Na manhã dessa sexta-feira (27), as polícias Militar e Civil deflagraram a operação “Medalha de Ouro”, com objetivo de reprimir a criminalidade violenta no município, com ênfase aos roubos de joias, crimes contra vida e também o tráfico de drogas.

POLÍCIA CIVIL

O delegado regional da Polícia Civil, Ivan Sales, explicou que a operação surgiu de uma reunião entre ele e o major Flávio, tendo em vista os roubos que começaram a ficar frequentes na região, algo que não era comum. “Era preciso que as polícias se organizassem para reprimir esses crimes. Foi deflagrada essa operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e o resultado foi muito satisfatório, ao enxergar das polícias, por conta da apreensão de uma arma de fogo, e vários elementos de informações que vão nos levar a autoria dos roubos. Certamente a gente vai ter uma segunda fase dessa operação para combater os roubos a joalherias, a motocicletas, e infelizmente existiu um latrocínio tentado, onde uma vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo. A linha investigativa que a gente já traçava vem se confirmando, então a gente está muito próximo de identificar a autoria desses roubos e dar uma resposta satisfatória que a sociedade espera”, disse o regional Ivan Sales.

Ainda segundo delegado, trata-se de uma organização criminosa, onde existem pessoas que estão coordenando os roubos na cidade, e outras cooptadas para ação.

POLÍCIA MILITAR

O major Flávio disse que identificou desde o mês do março desse ano alguns roubos que fugiram da normalidade da cidade. “A gente tem uma cidade que é bem segura. As polícias vem ao longo dos anos reduzido a criminalidade violenta, e chegamos a um nível de tranquilidade social, que é incomum em outras cidades do mesmo porte de Caratinga. Mas a partir do mês de março, notamos uma incidência elevada de crimes contra o patrimônio, especialmente o roubo. São três alvos desses eventos que tem acontecido em nossa cidade, sendo primeiro o roubo de motocicleta, e essas motocicletas estavam sendo empregadas em roubos a transeuntes, em que o objeto de desejo dos infratores eram cordões de ouro, e roubos a joalherias. Então nós passamos a estudar esses crimes, e tentar estabelecer uma correlação entre eles. Nós fizemos um relatório das nossas informações, e elas corroboraram com o que a Polícia Civil já havia levantado, então a partir de uma reunião estabelecemos essa operação para que déssemos cumprimento a algumas medidas cautelares”, disse o major.

AVALIAÇÃO DA AÇÃO

Foram cumpridas 17 medidas cautelares de busca e apreensão e empregado um efetivo de 114 policiais militares e civis, e o reforço veio das cidades do entorno de Caratinga, como Ipatinga Ipanema, Inhapim, Dom Cavati, Iapu e Bugre. “Além desse efetivo tivemos apoio dos cães de faro do 14º Batalhão para localizar os entorpecente que estão apreendidos nessas ocorrências. A operação teve um resultado muito exitoso, conseguimos coletar elementos de informação que vão possibilitar a Polícia Civil desenvolver e concluir os inquéritos com resultados satisfatórios. Havia um clamor público muito grande com relação a esses eventos acontecidos em Caratinga, especialmente porque o último evento houve uma vítima de disparo de arma de fogo, e as polícias já estavam se organizando para fazer frente a esses eventos. Temos a convicção absoluta que todos esses autores não sairão impunes dessas práticas delitivas, e a sociedade pode esperar das polícias uma ação articulada, organizada, uma trabalho de excelência, que tem sido desenvolvido pelas polícias em Caratinga. Esse resultado será em breve apresentado as nossas comunidades”, concluiu o oficial da Polícia Militar.

RESULTADO DA OPERAÇÃO

A ação teve como saldo a condução de nove pessoas, sendo seis maiores e três menores. Segundo a polícia, todas têm alguma correlação com os fatos. Durante a operação foram apreendidos 27 aparelhos celulares, 11 porções de maconha, duas pedras de crack, uma cápsula com cocaína, dois pássaros sem anilha, uma munição calibre 38, R$ 398,00, uma arma de fogo aparentando ser uma carabina puma 38 modificada, um colete reflexivo da Polícia Militar, uma balança, uma motocicleta com chassi raspado, várias bijuterias e um cordão dourado.