Operação Macaw combate tráfico de animais silvestres

CARATINGA – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou nesta quinta-feira (17), operação cujo objetivo é combater o crime de associação criminosa (quadrilha), lavagem de dinheiro e a prática de crimes contra o meio ambiente, como a guarda ilegal em cativeiro, maus tratos, comércio ilegal e tráfico de animais silvestres.

A operação denominada Macaw ocorreu por meio da Promotoria de Justiça de Caratinga com o apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna (Cedef), do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais (Nucrim), do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (Gaema-RJ).

A ação também contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Militar de Meio Ambiente, bem como do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Estadual de Florestas (IEF), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e do comando de policiamento ambiental do estado do Rio de Janeiro (CPAM/RJ).

Foram mobilizados 13 servidores e seis veículos do Ibama, 20 servidores e 14 veículos da Semad, 13 servidores do IEF, entre os quais sete são veterinários, 87 policiais e 33 viaturas da PMMG, 18 policiais e 7 viaturas da PRF, investigadores da Delegacia especializada em Crimes Ambientais (Dema) e do Gaeco, dois auditores da Receita Federal e duas promotoras de Justiça.

Instrumentos utilizados para transporte de aves, gaiolas, celulares, notebooks e outros equipamentos eletrônicos foram apreendidos nos municípios de Ribeirão das Neves, Manhuaçu, Sete Lagoas, Caratinga e Uberlândia. Também foram resgatados pássaros silvestres em cativeiro irregular, sendo que alguns deles estavam em situação de maus-tratos.

A apuração dos fatos ocorreu no âmbito de Procedimento Investigatório Criminal do MPMG, que se deu em virtude da apreensão de araras que estavam sendo traficadas. Algumas delas morreram. Devido a isso, o nome da operação “Macaw” faz alusão à tradução do nome arara para a língua inglesa.

O combate ao tráfico de animais silvestres é compromisso firmado entre os participantes da operação, que compõem grupo temático para definição de estratégias de atuação no estado de Minas Gerais.

AÇÕES EM CARATINGA

O capitão Átila Porto, comandante da 12ª Cia de Meio Ambiente, ressaltou que tudo indica que essa associação criminosa tem um vínculo muito forte em Caratinga. “Há indícios de uma associação criminosa no sentido de esquentar notas fiscais e animais silvestres para traficá-los. Apreendemos documentos e equipamentos que tenham relação com essa associação”, disse o capitão.

Outra parte da operação muito importante, de acordo com o capitão Porto, é que material genético foi colhido de animais para demonstrar que eles são procedentes do meio ambiente e não de um cativeiro.

O número de animais apreendidos não tinha sido informado até o final dessa edição, mas em todo o estado foram encontrados araras, macacos e papagaios, mantidos em cativeiros ilegalmente. Eles foram encaminhados para instituições do estado.