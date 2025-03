Operação Latro resulta em três prisões por homicídio em Divino

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta terça-feira (18/3), em Divino, na Zona da Mata, a operação Latro, para cumprimento de três mandados de prisão e outros três de busca e apreensão. A ação policial decorre de inquérito instaurado para apurar o homicídio de um homem, de 25 anos, ocorrido em 10 fevereiro deste ano, na comunidade Córrego do Cachorro, naquela cidade.

No curso da operação, dois suspeitos, de 19 e 23 anos, foram localizados em Fervedouro, e outro, de 19 anos, em Ponte Alta. Diversos materiais de interesse para a elucidação do caso também foram apreendidos. O trio foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Crime

De acordo com a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Divino, que apura o caso, a vítima foi atacada por criminosos no momento em que abria a porteira para acessar sua residência. Os suspeitos efetuaram diversos disparos e, em seguida, roubaram a motocicleta da vítima.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a PCMG iniciou os trabalhos investigativos para identificar e responsabilizar os envolvidos.

Investigação

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela PCMG mostram os executores do crime se deslocando em uma motocicleta até as proximidades da residência da vítima, em horário compatível com o fato. Além disso, os suspeitos foram flagrados seguindo em direção ao município de Fervedouro, distante cerca de 80 quilômetros do local do crime, na moto roubada.

Com o avanço das investigações, a PCMG obteve novas informações e imagens que reforçaram a participação dos suspeitos no homicídio.

Dinâmica dos fatos

No dia dos fatos, um dos suspeitos, morador de Ponte Alta de Minas, distrito de Carangola, utilizando uma motocicleta preta cedida por um amigo, dirigiu-se a Fervedouro, onde se encontrou com os demais suspeitos.

Posteriormente, ele teria transportado um dos envolvidos até a região do crime, pela BR-116 e, em seguida, retornado a Fervedouro para buscar outro comparsa.

Em determinado momento, os investigados passaram pelo distrito de Ponte Alta, pegaram uma mochila e trocaram de motocicleta antes de seguir novamente para o local do homicídio.

Apreensão

Segundo o delegado responsável pelo caso, Thales Muniz, na semana seguinte ao homicídio, a PCMG localizou o veículo roubado escondido em uma área de mata, no Córrego Ribeirão do Jorge, em Fervedouro.

“A moto estava pintada de outra cor e com a placa adulterada, indicando que seria usada para novos crimes. No entanto, para não comprometer as investigações, optamos por apreendê-la discretamente e encaminhá-la ao pátio competente, sem divulgar sua recuperação até a deflagração da operação”, explicou Muniz.

Operação Latro

O nome da operação faz referência ao termo utilizado na Roma Antiga para designar soldados mercenários ou salteadores, que frequentemente utilizavam a violência e o roubo contra suas vítimas.