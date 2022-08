Ação do GAECO desmantela esquema de distribuição e venda de drogas nas cidades de João Monlevade, Ipatinga, Caratinga e Itaúna

DA REDAÇÃO – O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, núcleo Ipatinga, e pelo promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de João Monlevade, em ação conjunta com as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, deflagrou, nesta terça-feira (9), a Operação Integração, destinada a desmantelar uma associação criminosa atuante na distribuição e venda de drogas nas cidades de João Monlevade, Ipatinga, Caratinga, e Itaúna.

Segundo o comando da operação, a investigação surgiu a partir do compartilhamento de informações entre a Inteligência da PRF e do GAECO Regional de Ipatinga, razão pela qual a operação foi batizada de Integração. “O principal escopo da operação consistiu em desmantelar uma organização criminosa especializada na distribuição de grande quantidade de drogas oriundas do Estado do Mato Grosso do Sul, com destino ao Vale do Aço e outras regiões de Minas Gerais, sendo que o transporte era realizado por veículos de passeio”.

Na data de 21/03/2022, um veículo Ford Fiesta de cor prata evadiu de uma equipe da PRF que realizava o patrulhamento pela BR-381, na região de João Monlevade, sendo tal carro abandonado pelo seu condutor. Os policiais rodoviários federais realizaram buscas no automóvel e encontraram em seu interior 198 tabletes e cinco porções avulsas de maconha.

Já no mês de maio, deu-se início à investigação, figurando como envolvidas onze pessoas residentes em Belo Horizonte, Contagem e Itaúna, as quais se associaram para praticarem o tráfico ilícito de drogas.

No curso dos trabalhos investigativos, durante diligências de campo, no dia 04/07/2022, equipes do GAECO, em conjunto com agentes da PRF, conseguiram realizar a prisão em flagrante de dois investigados, A.G.C e V.R.S, os quais foram abordados na BR 381, no município de Perdões/MG, em um veículo Chevrolet Corsa Classic, transportando 155 tabletes de maconha.

“Restou atestado que os investigados praticaram os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e organização criminosa, respectivamente, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11343/06, e artigo 2º da Lei nº 12.850/13, sendo realizado nesta data o cumprimento de 08 mandados de busca e apreensão e 06 mandados de prisão preventiva em desfavor dos investigados nas cidades de Itaúna, Itatiaiuçu, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves”.

A operação está sendo coordenada pelo GAECO de Ipatinga e conta com apoio da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal das cidades de Itaúna, Itatiaiuçu, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves.